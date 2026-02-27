Cambados recuerda a la soprano que representa “o esplendor da zarzuela”

La Casa da Calzada acogió ayer la actividad divulgativa organizada por la Diputación Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra llevó ayer hasta la Casa da Calzada la historia de la cambadesa Matilde Vázquez, representante del esplendor de la zarzuela “no seu momento máis brillante”. Una charla —a través de la tercera edición del programa ‘Aquí Faltan Páxinas’— que rescató una de esas “historias de mulleres que non adoitan ser contadas”, pero lo merecen por su relevancia histórica o su implicación en diferentes campos artísticos.

Así pues, durante la cita, Marieta Lorenzo, investigadora musical y archivadora de la Real Filharmonía de Galicia, recordó la llegada de Vázquez a Madrid, donde residió la mayor parte de su vida y comenzó a recibir lecciones de música y canto con Luis Iribarne. Detalló también Lorenzo su recorrido profesional como cupletista, después en el género de la revista y como su carrera despegó en 1927 con su debut en la zarzuela, convirtiéndose en una gran figura de este género, incluso siendo protagonista de versiones cinematográficas —como la de ‘Doña Francisquita’ (1934)— y llegando incluso a realizar giras por países de Hispanoamérica.

Su trayectoria continuó después de la Guerra Civil (1936-1939), cuando fundó su propia compañía y dejó registro discográfico con intérpretes como Marcos Redondo o Juan García. Finalmente, se retiró en 1955 y a partir de ahí se dedicó a la pintura de forma aficionada.

Falleció en 1992 y dejó tras de sí una trayectoria consagrada que “representa o esplondor da zarzuela española no seu momento máis brillante, así como un legado de repertorio clásico que tivo unha influencia duradeira no teatro lírico”, según resaltaron en la cita.

Con ella, la Diputación avanza en la tercera edición de su programa ‘Aquí faltan páxinas’, que busca ensalzar la figura de grandes mujeres vinculadas a la provincia y relevantes en la historia. Una iniciativa que dará continuidad con charlas dedicadas a las mujeres del mundo del vino —un campo en el que Cambados vuelve a tener protagonismo en la provincia—, la fotógrafa y periodista Corona González, la arquitecta Rita Fernández, la cineasta Cruz Risco y las primeras policías locales, Marina Ledo y Begoña Villar.