Diario de Arousa

Cambados

Cambados pone el foco en el entorno de pacientes con dependencia y en la prevención

A. Louro
27/02/2026 05:55
Representantes de Afasal y Dano Cerebral Galicia en la rueda de prensa
Gonzalo Salgado
La Concejalía de Servicios Sociales presentó tres nuevas iniciativas que se comenzarán a desarrollar a partir del próximo mes de marzo y que ponen el foco en pacientes y su entorno para facilitar los cuidados y mejorar su calidad de vida.

La primera de estas actividades la llevará a cabo la asociación Dano Cerebral Galicia, que ofrecerá una charla de aproximación al daño cerebral adquirido y jornadas formativas dirigidas a las personas cuidadoras, tanto en materia de conceptos como también en la psicológica, para evitar la sobrecarga y el aislamiento que muchas veces produce esta labor. Cabe señalar que cada año se producen alrededor de 7.000 casos de ictus al año, por lo que desde la asociación llaman también a la concienciación.

La primera sesión tendrá lugar el día 17 de marzo y las inscripciones pueden realizarse en el Concello o a través del número 652 770 653. En cuanto a las acciones formativas, se desarrollarán los días 19 y 14, 21 y 28 de abril.

Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados

Cambados pone el foco en las personas cuidadoras para aliviar su sobrecarga física y mental

Por otro lado, la Asociación Familiares Enfermos Alzheimer de O Salnés (Afasal) organizará también a partir del mes de marzo dos iniciativas, que constarán de talleres de estimulación cognitiva (se celebrará semanalmente hasta noviembre, con parón en el verano) y de un grupo de autoayuda, dirigido a las personas cuidadoras, que tendrá lugar cada dos semanas.

