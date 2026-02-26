Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El Entroido cambadés se resiste a despedirse y lleva a siete actuaciones al concurso de ‘A Túa Cara Sóame’

A. Louro
26/02/2026 21:05
Aroa Gutiérrez, caracterizada como Amy Winehouse, se alzó con el primer premio el pasado año
Aroa Gutiérrez, caracterizada como Amy Winehouse, se alzó con el primer premio el pasado año
Cedida
El Entroido cambadés se prolongó este año más de lo habitual por las malas condiciones climáticas que amenazaron los primeros actos de un programa que pondrá mañana, sábado, su broche final gracias a su ya tradicional concurso de ‘A Túa Cara Sóame’.

La divertida parodia tendrá lugar, como es habitual, en la Praza de Alfredo Brañas, a partir de las diez de la noche y tendrá algunos cambios con respecto a los participantes tras los cambios de fecha.

Así pues, al escenario se subirán Shakira, Freddy Mercurie & David Bowie, Led Zeppelin, Fito & Fitipaldis, NEK, Siloé y Monoulious DOP. Así, con 400 euros en premios, la cita  vuelve a demostrar el éxito de abrirse a la participación del público general, que ha superado incluso las seis inscripciones del pasado año con siete propuestas al premio, pese al cambio de fecha de última hora por la amenaza de lluvia, demostrando que poco a poco se ha ido convirtiendo ya en toda una tradición carnavalesca en el programa de la capital del albariño.

El concurso, organizado por la Concellería de Festas y la asociación de comerciantes Cambados Zona Centro, cuenta además con la colaboración de Krazzy Kray, Baloca, La Embajada y A Leria.

