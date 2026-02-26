Cambados suma a su programación por el 8-M una andaina solidaria en favor de Esmar

Acto de presentación de la actividad Gonzalo Salgado

Cambados ya desgrana la programación municipal para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, que incorporará actividades organizadas por la asociación ‘Esmar non á violencia de xénero’, como una andaina solidaria a través del paseo marítimo.

La iniciativa contará con un itinerario de seis kilómetros “moi asequible”, según recalcó el alcalde cambadés, Samuel Lago, que animó a la participación en esta caminata, que recorrerá el paseo marítimo de la localidad. El punto de salida (a las 10 horas) será en el barrio de San Tomé, desde el centro de día, hasta el Muíño da Seca y vuelta.

Para participar, los interesados pueden inscribirse a través del código QR que la asociación facilitaba a través de las redes sociales o en los carteles promocionales, pero también será posible anotarse el propio día de la cita. La inscripción tendrá una aportación de cinco euros y la recaudación será entregada íntegramente a la asociación Esmar.

Asimismo, a los participantes se les hará entrega de una mochila con avituallamiento y, al finalizar la andaina, habrá un pincho de empanada, que correrá a cargo de la panadería de A Modia.

En cualquier caso, esta no será la única actividad que Esmar programa para los actos del 8-M. Así, la Casa da Calzada cambadesa acogerá también el 20 de marzo la presentación del primer libro de Marta Abal, ‘los ojos a través del caos’. Será a las siete de la tarde y cuenta también con la colaboración del Concello.

Por último, Esmar realizará una presentación de la asociación en el Multiusos de Moraña, donde inaugurará también la expiosición fotográfica ‘Non Somos Números’.

Cabe señalar que el Concello programa también actos propios para conmemorar el 8-M, como una concentración el día 6.