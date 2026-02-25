Una cambadesa, clave en un estudio que logró identificar una enzima que activa la fibrosis hepática

Equipo investigador que participa en el proyecto del CiMUS Cedida

Un estudio internacional liderado por el CiMUS de la Universidade de Santiago de Compostela —coordinado por el doctor Rubén Nogueiras y como autoras principales la cambadesa Tamara Parracho y Eva Novoa— ha identificado un mecanismo clave en el desarrollo de la fibrosis hepática, una de las principales complicaciones de la enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica (MASLD).

Una patología que afecta aproximadamente a entre el 30 y el 38 % de la población adulta y que puede avanzar hacia fibrosis, cirrosis e incluso cáncer de hígado. A pesar de su alta prevalencia y gravedad, las opciones terapéuticas son muy limitadas: hasta ahora, solo existe un fármaco aprobado, ‘Resmetirom’, que mejora la condición en apenas el 25 % de los pacientes, especialmente en lo que respecta a frenar o revertir la fibrosis, el principal factor de mortalidad asociado a la enfermedad.

En este contexto, el equipo de investigación del CiMUS de la USC ha identificado un papel clave de la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa 1 (PCK1) en la activación de las células estrelladas hepáticas, principales responsables del desarrollo de la fibrosis. Así, el equipo ha conseguido demostrar que la expresión de PCK1 está significativamente reducida en las células estrelladas hepáticas tanto de personas con MASLD y fibrosis como en distintos modelos animales de la enfermedad, y que esta disminución se asocia a una mayor gravedad del daño hepático.

De especial relevancia es el hecho de que los ratones sin PCK1 en este tipo celular desarrollan fibrosis hepática incluso sin estar expuestos a factores externos perjudiciales, como dietas poco saludables.Por el contrario, cuando se incrementan los niveles de PCK1, se reduce la activación de estas células y se frena el proceso de fibrosis, lo que sitúa a esta enzima como una posible nueva diana terapéutica.

Un hallazgo muy importante, al abrir la puerta al desarrollo de estrategias innovadoras dirigidas específicamente a las células estrelladas hepáticas con el objetivo de modular la actividad de PCK1 y frenar la progresión de la fibrosis hepática. De hecho, el grupo ha recibido recientemente un proyecto de Prueba de Concepto de la Agencia Estatal de Investigación para avanzar en estas estrategias.

Así, aunque Parracho asegura que “hai que ser precavidos” al ser “un estudo preclínico de investigación básica en modelos animais e celulares”, lo cierto es que abre una posibilidad de encontrar una estrategia terapéutica eficaz y segura en personas con MASLD, aunque, en todo caso “quedaría moitísimo traballo por andar”.

Del Asorey a la investigación

Una investigación que ha ocupado esta semana las portadas de los medios de comunicación y que destacan entre sus autores el nombre de la científica cambadesa, que reconoce que no siempre tuvo claro que se quería dedicar a la investigación. De hecho, señala que en su paso por el instituto Francisco Asorey —donde ya mostraba predilección por la Química y la Biología— todavía no tenía decidido su futuro, hasta que una vez superó la Selectividad encontró el grado de Ciencias Biomédicas en la Universidad de Barcelona, donde comenzó a “collerme o gusto á investigación”. Sin embargo no se decidió hasta que realizó las prácticas extracurriculares en el CiMUS, bajo la coordinación de Rubén Nogueira.