Los Martín Códax da Música volverán a premiar a las mejores bandas y artistas

La presentación tuvo lugar hoy y la gala será el 27 de mayo | cedida

Los Premios Martín Códax da Música alcanzan su XIII edición y volverán a galardonar a las mejores bandas y artistas del panorama musical gallego. La presentación de esta convocatoria fue hoy en Santiago, unos premios organizados por la asociación Músicas ao Vivo con el apoyo de las cambadesas Bodegas Martín Códax, Agadic de la Xunta el Ayuntamiento de Pontevedra y Diputación.

Durante la presentación se pusieron en valor los dos grandes ejes de cada nueva edición: las bases que regirán la convocatoria de 2026 y el calendario completo hasta la celebración de la gala final que tendrá lugar en Pontevedra el próximo 27 de mayo.

Estos galardones, de referencia para el sector musical gallego, consolidan su modelo con un total de quince categorías musicales, en las que se reconocerán proyectos destacados en estilos pop y indie; rock y punk; blues, funk y soul; metal y heavy; canción de autor; músicas urbanas; músicas del mundo y mestizaje; electrónica; música clásica y contemporánea; jazz y músicas improvisadas; música tradicional; música folk; música infantil; orquestas, grupos y músicas de verbena y bandas de música popular. Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 22 de marzo, a través de la web.