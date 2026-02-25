El IES Asorey mejora su eficiencia con paneles solares y luces led

La visita de autoridades al centro, encabezadas por el delegado territorial de la Xunta | Mónica Ferreirós

El instituto Francisco Asorey de Cambados mejora las condiciones de eficiencia energética gracias a una actuación que incluyó la renovación de luminarias por otras de menor consumo, así como la instalación de paneles fotovoltaicos. El proyecto supuso una inversión de 53.000 euros, financiados a través de la Xunta de Galicia.

Con tal motivo, el centro cambadés recibió hoy la visita del delegado territorial en Pontevedra, Agustín Reguera, para conocer de primera mano el resultado de los trabajos realizados.

Los trabados desarrollados en el IES cambadés supusieron, así, la sustitución de las luminarias existentes por nuevas luces led, con un sistema de graduación automática en función de la luz natural, con una inversión de 31.000 euros.

Completa la obra de 2021

Esta intervención completa la renovación del sistema de iluminación iniciada en el año 2021, que contó con una inversión previa de 124.000 euros, permitiendo optimizar aun más el consumo energético del centro, tal y como valoraron hoy desde la administración autonómica.

Además, se instaló un sistema de energía fotovoltaica con una inversión de 22.000 euros, compuesto por 36 paneles de 540 vatios pico, situados en la cubierta plana del sudoeste del edificio, que permiten alcanzar una potencia total de 17,5 kilovatio. Gracias a esta instalación, se estima un ahorro medio anual de 30.000 kilovatios por hora, lo que permitirá amortizar la inversión en un plazo aproximado de dos años.

“Compromiso”

Desde el ejecutivo gallego subrayaron tras la visita de Agustín Reguera a Cambados que “o goberno galego ten un compromiso coa renovación e adaptación dos colexios e institutos ás necesidades do século XXI ao abeiro do Plan de nova arquitectura pedagóxica”.

De esta forma, añaden, “esta folla de ruta abrangue tanto as partidas anuais para as grandes obras en execución, como a construción de novos centros ou rehabilitacións integrais, así como intervencións de pequena e mediana envergadura que adoitan acometerse nos meses de verán”, como son las habituales entonces “reformas de baños, pequenas melloras de accesibilidade, obras de humanización, tarefas de pintura ou arranxos de patios”, entre otras.