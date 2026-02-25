A Xuventude acogerá cada domingo de marzo un ciclo de teatro infantil y familiar
El auditorio de A Xuventude de Cambados acogerá durante el mes de marzo un ciclo de teatro infantil y familiar, que llevará funciones cada domingo de dicho mes, con inicio a las seis de la tarde.
Las entradas tendrán un precio de 3,50 euros y se podrán adquirir en venta anticipada a través de ataquilla.com o bien, presencialmente, una hora antes de la función, en el mismo auditorio.
El día 1 de marzo será turno de ‘Os Contos do Lobicán’, con Redrum Teatro. El texto de Eva Mejuto fue ganador del XV Premio Barriga Verde 2022 y se trata de “unha historia conmovedora que resalta a importancia da amizade, a aceptación da diferenza e o respecto pola natureza”, indican desde el Concello.
El día 8 llegará Galeatro/Xarope Tulú, con ‘Berenguela na Gaiola’, que narra la historia de una anciana que huye de una residencia y cuyo texto ganó el IV Certame Manuel María de Proxectos Teatrais en 2025.
El 15 de marzo la obra representada será ‘Compaña’, de Xampatito Pato, “un personaxe solitario en busca de compañía” que “explora a súa imaxinación para dar vida a cada un dos seus pensamentos”.
Finalmente, ‘A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica” llegará de mano de Tanxarina el día 22. Se trata da de una adaptación de la novela de Carlos Labraña que reflexionará sobre la tecnología y defenderá la lectura.