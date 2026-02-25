Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

A Xuventude acogerá cada domingo de marzo un ciclo de teatro infantil y familiar

Redacción
25/02/2026 19:18
La primera parada será el día 1 con Redrum | cedida
La primera parada será el día 1 con Redrum | cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El auditorio de A Xuventude de Cambados acogerá durante el mes de marzo un ciclo de teatro infantil y familiar, que llevará funciones cada domingo de dicho mes, con inicio a las seis de la tarde.

Las entradas tendrán un precio de 3,50 euros y se podrán adquirir en venta anticipada a través de ataquilla.com o bien, presencialmente, una hora antes de la función, en el mismo auditorio.

El día 1 de marzo será turno de ‘Os Contos do Lobicán’, con Redrum Teatro. El texto de Eva Mejuto fue ganador del XV Premio Barriga Verde 2022 y se trata de “unha historia conmovedora que resalta a importancia da amizade, a aceptación da diferenza e o respecto pola natureza”, indican desde el Concello.

El día 8 llegará Galeatro/Xarope Tulú, con ‘Berenguela na Gaiola’, que narra la historia de una anciana que huye de una residencia y cuyo texto ganó el IV Certame Manuel María de Proxectos Teatrais en 2025.

El 15 de marzo la obra representada será ‘Compaña’, de Xampatito Pato,  “un personaxe solitario en busca de compañía” que “explora a súa imaxinación para dar vida a cada un dos seus pensamentos”.

Finalmente, ‘A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica” llegará de mano de Tanxarina el día 22. Se trata da de una adaptación de la novela de Carlos Labraña que reflexionará sobre la tecnología y defenderá la lectura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina