O Areeiro ve una maduración temprana del mildiu y aconseja vigilar la vid en su brotación

Imagen de archivo de manchas por mildiu Cedida

La Diputación de Pontevedra, a través de un nuevo aviso fitosanitario del personal técnico de O Areeiro, advirtió ayer de la maduración temprana de la oospora del mildiu, recogiéndose incluso algunas esporas en el captador situado en la Estación Fitopatolóxica. Así, pese a que las cepas de la vid todavía no han iniciado su proceso de brotación, por lo que todavía no existe un riesgo inmediato, los técnicos recomiendan mantener una especial vigilancia en el momento de la brotación, sobre todo en caso de que las condiciones climatológicas continúen inestables, con alternancia de lluvias y temperaturas suaves que puedan favorecer las infecciones primarias.

En cuanto a otro tipo de cultivos, el personal de O Areeiro alerta también del riesgo de podredumbres en relación con los cítricos, principalmente causados por ‘Phytophthora hibernalis’, a la que favorece la elevada humedad ambiental y el ascenso térmico de los últimos días. Por ello, recomiendan recoger todas las frutas caídas al suelo, así como a retirar aquellas que presenten síntomas en los árboles y aconsejan podar las ramas más próximas al suelo y eliminar las que cuenten con hojas afectadas.