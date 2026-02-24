Los vinos de Rías Baixas vendieron más de 36 millones de botellas en 2025

Dos copas de vino en la Festa do Albariño, uno de los hitos promocionales de la denominación de origen Mónica ferreirós

La Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas mantiene la tendencia al alza de sus ventas durante el pasado ejercicio, en el que ciertas amenazas externas —como la implantación de aranceles en uno de los mercados exteriores referentes para la DO, el de Estados Unidos— no impactaron significativamente en unas ventas que crecieron un 3,05% con respecto al anterior año. Así, en 2025 se certificaron 36.157.121 precintas de garantía, que son las contraetiquetas que lleva cada botella que sale al mercado al amparo de la denominación de origen.

Así pues, los litros de vino verificados por el Órgano de Control y Certificación en 2025 ascendieron a 27.117.841 litros. Una cifra que muestra el buen posicionamiento de Rías Baixas en el mercado tanto nacional como internacional y que se acerca al récord de la serie histórica, alcanzado en 2022 con 28,3 millones de litros y 37,7 millones de botellas certificadas. Así, la de 2025 fue la tercera cifra más importante de la serie, tras registrar un crecimiento sostenido en los últimos tres ejercicios.

En cuanto a las ventas, la mayor parte se quedan en España, mercado por excelencia de estos vinos, mientras que a la exportación destinan en torno a un 31,89% del volumen total, una actividad en la que en 2025 participaron 108 bodegas amparadas por la denominación de origen.

Plan de promoción

Una tendencia al alza en ventas que el Consello Regulador quiere dar continuidad en 2026. Así, el Plan de Promoción para este año incluye acciones, planes de proyección, campañas publicitarias —como ‘Blanco como Ninguno’ o la que se desarrolla conjuntamente con el Consejo Regulador de Jamón de Bellota 100% Ibérico de la DOP Los Pedroches, ‘Al fin juntos’—, la participación en ferias locales, nacionales e internacionales, el desarrollo de planes sectoriales en mercados prioritarios (Estados Unidos, Reino UInido, México, Irlanda, Puerto Rico, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Alemania); la comunicación interna y externa, así como la colaboración con la Ruta del Vino Rías Baixas.

Además, trabaja en la consecución de su Plan Director 2030 con el objetivo de incrementar el valor de los vinos Rías Baixas a través de cuatro pilares: más volumen sin perder calidad, incrementar presencia en el mercado internacional, más elaboraciones Premium y apostar por la sostenibilidad e innovación.

