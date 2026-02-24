Mi cuenta

La Orquesta Gaos lleva hasta Cambados a los ganadores del Concurso de Frauta de Galicia

Entre los solistas destacará Sofía Vidal, natural de Catoira

Anxo Louro Lariño
24/02/2026 21:08
Una de las solistas del concierto
Una de las solistas del concierto
Cedida
La Orquesta Gaos llevará este sábado a Cambados a los ganadores del Concurso Internacional das Xornadas de Frauta de Galicia. Se trata de tres jóvenes, de entre 10 y 15 años: Álvaro Martínez Ruiz, Sofía Vidal (natural de Catoira) y Celia Órpez, que serán los solistas de un concierto en el Salón Peña.

En esta ocasión, los intérpretes, abordarán un repertorio exigente que incluye obras de Gluck, Chopin y François Borne, acompañados por la formación orquestal. El programa se completará con la interpretación de Preludio a la siesta de un fauno, es un poema sinfónico para orquesta compuesto por Claude Debussy y por la Guía de orquesta para jóvenes de Benjamin Britten, una de las obras pedagógicas más reconocidas del repertorio sinfónico, concebida para acercar la música orquestal a todos los públicos y especialmente vinculada a la formación musical.

Las cita será el sábado 28 de febrero, a las 20horas, en el Salón de Congresos y Exposiciones José Peña de Cambados, como una apuesta de la Orquesta Gaos por el futuro de la música clásica en Galicia, ofreciendo al público la oportunidad de escuchar a una nueva generación de intérpretes en un entorno sinfónico profesional y, en este caso, también al talento arousano.

