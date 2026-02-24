Cambados programa cuatro jornadas de teatro familiar en A Xuventude en el mes de marzo

La compañía Redrum Teatro abrirá el ciclo teatral Cedida

La Concejalía de Cultura programa para el próximo mes de marzo una nueva edición de su ciclo de teatro infantil y familiar, que llevará hasta el Auditorio da Xuventude cuatro funciones dirigidas a todos los públicos, que tendrán lugar los cuatro primeros domingos del mes, a las seis de la tarde.

El ciclo arrancará así este mismo domingo, día 1, con la función ‘Os Contos do Lobicán’, de la compañía Redrum Teatro. Un espectáculo de títeres musical, en verso, ágil y atrevido, destino a niños de entre 3 y 8 años, que busca darle una vuelta a los cuentos clásicos al tiempo que transmite un mensaje educativo y valores universales como la amistad, la cooperación, el respeto por la naturaleza, el pensamiento crítico y la importancia de la imaginación.

El programa continuará el día 8 con ‘Berenguela na Gaiola’, de Galeatro & Xarope Tulú, dirigida a mayores de 5 años y que se ubica en una residencia de la tercera edad, donde tres ancianas deciden representar a través del teatro lo que no les dejan hacer en la realidad: ser libres.

El día 15 el auditorio acogerá la representación de ‘Compaña’, en la que Xampatito Pato fusiona el circo con el mundo de las marionetas; para poner el broche final de la mano de la compañía Tanxarina y su función ‘A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica’, en la que combina marionetas, narración y música para adaptar la novela de Carlos Labraña.

Las entradas ya están disponibles de forma anticipada a la venta a través de la plataforma Ataquilla.com a un precio de 3,50 euros.