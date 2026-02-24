Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados programa cuatro jornadas de teatro familiar en A Xuventude en el mes de marzo

A. Louro
24/02/2026 06:17
La compañía Redrum Teatro abrirá el ciclo teatral
La compañía Redrum Teatro abrirá el ciclo teatral
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Concejalía de Cultura programa para el próximo mes de marzo una nueva edición de su ciclo de teatro infantil y familiar, que llevará hasta el Auditorio da Xuventude cuatro funciones dirigidas a todos los públicos, que tendrán lugar los cuatro primeros domingos del mes, a las seis de la tarde.

El ciclo arrancará así este mismo domingo, día 1, con la función ‘Os Contos do Lobicán’, de la compañía Redrum Teatro. Un espectáculo de títeres musical, en verso, ágil y atrevido, destino a niños de entre 3 y 8 años, que busca darle una vuelta a los cuentos clásicos al tiempo que transmite un mensaje educativo y valores universales como la amistad, la cooperación, el respeto por la naturaleza, el pensamiento crítico y la importancia de la imaginación.

El programa continuará el día 8 con ‘Berenguela na Gaiola’, de Galeatro & Xarope Tulú, dirigida a mayores de 5 años y que se ubica en una residencia de la tercera edad, donde tres ancianas deciden representar a través del teatro lo que no les dejan hacer en la realidad: ser libres.

El día 15 el auditorio acogerá la representación de ‘Compaña’, en la que Xampatito Pato fusiona el circo con el mundo de las marionetas; para poner el broche final de la mano de la compañía Tanxarina y su función ‘A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica’, en la que combina marionetas, narración y música para adaptar la novela de Carlos Labraña.

Las entradas ya están disponibles de forma anticipada a la venta a través de la plataforma Ataquilla.com a un precio de 3,50 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina