Cambados acelera para licitar los proyectos pendientes del +Provincia 2024 y no perder los fondos

Imagen de archivo de la Praza de Rodas Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados ultima ya los trámites para poder sacar a licitación la renovación del firme de la Praza de Rodas, que cuenta con un presupuesto base de 90.000 euros, financiados a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y que ya se iba a realizar en 2023 —con el objetivo de sustituir gran parte de la zona adoquinada por un suelo de losa de granito como ya lucen algunas partes de la histórica explanada—, pero fue necesario cambiar el proyecto y se fue demorando.

Así pues, el Ayuntamiento ya ha contratado la coordinación de seguridad y salud de las obras, uno de los pasos previos necesarios para sacar a licitación la actuación; una de las dos últimos proyectos pendientes del Plan +Provincia 2024. Cabe recordar que la Diputación concedió al Concello una prórroga para llevar a cabo las obras pendientes de esta convocatoria y no perder así su financiación, de forma que la totalidad de los proyectos deben estar concluidos en el mes de septiembre para conservar los fondos.

De esta forma, aunque la mayoría de obras ya están concluidas —como la ampliación del saneamiento en Cobas de Lobos, la pavimentación de viales municipales o el asfaltado del camino de Forniños— todavía hay dos proyectos pendientes de licitar. Uno de ellos es el de la Praza de Rodas, que pretende salir a concurso en los próximos días, y el restante sería el del Parque de Torrado, cuyo estado pide a gritos una mejora. Esta última actuación asciende a 133.000 euros e incluye también la renovación del caucho del área de juego anexa a la estación de autobuses.

Plazo de ofertas para Burgáns

En licitación está también la renovación de la cubierta de las gradas del campo de fútbol de Burgáns, que ha tenido que ampliar el plazo de presentación de ofertas debido a un error en el expediente. Así, aunque inicialmente este plazo debería haber terminado el pasado día 20, se extenderá finalmente hasta el 3 de marzo. El presupuesto base de licitación es de cerca de 91.000 euros y la actuación busca la renovación de la cubierta del graderío, que presenta un avanzado estado de corrosión, suponiendo un riesgo para aficionados y jugadores.

Ya licitado o en ejecución se encuentran el suministro de mobiliario urbano y luminarias, que dotará de nuevas farolas a la recta de Castrelo, y las estaciones de bombeo pendientes. Así pues, el Concello acelera ya para asegurar los fondos y ejecutar todos los proyectos pendientes de esta convocatoria, que ya sufrió algún cambio, como la supresión de la del proyecto de instalación de una decena de cámaras con gestión de imágenes mediante inteligencia artificial, que contaba con una subvención de 78.755 euros, para destinar parte de estos fondos a la cubierta de burgáns y la dotación de mobiliario urbano.