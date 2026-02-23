Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Xironsa convoca su Xantar Anual el próximo domingo día 8

A. Louro
23/02/2026 20:10
Comida de Xironsa durante su festival estival
D.A.
La asociación cultural Xironsa de Cambados celebra su Xantar Anual, siempre multitudinario, el próximo domingo, 8 de marzo, en la Adega Gran Bazán, en Tremoedo, a partir de las dos de la tarde.

Los interesados pueden ya reservar plaza en el propio local de la asociación, en el correo electrónico corvillonxironsa@gmail.com o a través del número de teléfono 645 82 72 05. En cuanto al menú, contará con croquetas, empanada, bocadito de cremoso de marisco, ensalada con langostinos y salsa vinagreta, carrillera de ternera en su propio jugo con patatas y verduras y tarta de abuela con chocolate fondue, como postre. El precio es de 40 euros, pero para menores de 16 años será de 20, con un menú conformado por empanada, croquetas, pechuga de pollo y tarta de la abuela.

