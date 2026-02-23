La Xunta reparte 6,7 millones a 45 entidades para la promoción y comercialización del vino

Trabajos de vendimia en una bodega de la comarca Mónica Ferreirós

La Consellería de Medio Rural publicará mañana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de la convocatoria de 2025 para elaborar y comercializar productos vinícolas y su promoción en terceros países, que llegarán hasta 45 entidades con una inversión total de 6,7 millones, según destacó el gobierno gallego en el Consello da Xunta.

Así pues, las ayudas para la elaboración y comercialización llegarán hasta 27 firmas, la mayor parte de ellas de las provincias de Pontevedra y Ourense, con un presupuesto de 5,4 millones de euros, para llegar a una inversión subvencionable de 18 millones, con el objetivo de mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, así como aumentar su competitividad.

En cuanto a las ayudas de promoción en terceros países, cuentan con 18 entidades beneficiarias por un importe de 1,27 millones de euros y una inversión subvencionable superior a los 2,5 millones. El objetivo pasa por promocionar el conocimiento de los vinos gallegos para mejorar su competitividad internacional.

12 millones anuales al sector

Desde la Consellería de Medio Rural recordaron que en el pasado mes de diciembre se publicó también una nueva convocatoria de las ayudas destinadas a la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, correspondiente al año 2026, con un presupuesto de 5,5 millones de euros. Unas ayudas que, sumadas a otras líneas de acción —como la reestructuración y reconversión de viñedo—, suponen un apoyo anual de 12 millones de euros por parte de la Xunta al sector vitivinícola.