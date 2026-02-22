Minia Couceiro | “A la gente le tira para atrás lo de amas de casa, creen que es de mayores y marujeo”

Minia Couceiro se puso al frente de la Asociación Amas de Casa Albariño hace un año, evitando así que el colectivo desapareciera ante la falta de relevo. Hoy nos habla del ama de casa de 2026, un próximo cambio de nombre y lo que las diferencia de otras asociaciones.

Las Amas de Casa Albariño nacieron en el año 92, pero no bajo ese nombre...

Empezamos siendo Asociación Amas de Casa y Consumidores Rías Baixas, pero en 2003 pasó a ser Asociación Amas de Casa Albariño.

Y ahora están en un nuevo proceso de cambio de nombre.

Estamos intentando pasar a ser Asociación Veciñal Albariño, porque a la hora de solicitar subvenciones para reparación o mantenimiento del local nos encontramos con trabas por ser Amas de casa. Esas subvenciones están contempladas para asociaciones de vecinos y mulleres rurais.

¿Para cuándo podría efectuarse ese cambio?

Estamos preparando estatutos para ver si nos da tiempo a tener toda la documentación preparada para solicitar la subvención de este año, que termina en abril.

Me hablaba del local, ¿qué necesidades tiene ahora mismo?

Está situado en el centro de Cambados, en rúa Os Pazos número 10. Para reparaciones pequeñas y mantenimiento se hace cargo el Concello, que fue quien nos lo concedió, pero nos llueve dentro y eso necesita una inversión grande que el Concello no cubre porque no puede permitírselo.

¿Cuántas socias son?

Sobre 200. Pero no participan todas. Y, aunque somos Amas de casa, tenemos mujeres, hombres y niños.

¿Qué actividades hay?

Tenemos actividades de todo el año, como competencias dixitais, ximnasia terapéutica, ximnasia funcional, zumba, bolillos, manualidades, pintura, labores... Y luego tenemos talleres puntuales que nos están funcionando muy bien como los de arte floral o el de Navidad. También tuvimos otro de conservas y hacemos salidas. La última fue el año pasado. Hicimos una ruta de bodegas con cata de vinos. A la gente le encantó. Pero nos limita mucho el nombre. Lo de “Amas de casa” a la gente le tira para atrás porque lo ven como de personas mayores y marujeo.

Pero hoy en día el perfil de “ama de casa” ha cambiado mucho...

En el 92 realmente había mucha mujer que estaba en casa y no trabajaba fuera. Ahora, a parte de las jubiladas, que tenemos muchas, el ama de casa de 2026 trabaja fuera de casa, tiene vida social. Ya no es la imagen del ama de casa que cuida niños, limpia la casa, cose, hace de comer...

¿Se ha entendido ya que la casa no es solo cosa de mujeres sino que el hombre también ensucia y debe encargarse?

No sé si estaremos tan avanzados, pero quiero pensar que sí.

Lleva un año como presidenta. ¿Hay algo que le ha resultado más complicado de lo que pensaba que sería?

El papeleo. Porque te ponen muchas trabas, muchos requisitos, muchas cuotas para todo.

Siempre se ha hablado de que el trabajo del ama de casa debería ser remunerado. ¿Cómo lo ven?

Como mujer que soy, estoy totalmente de acuerdo. El nombre “ama de casa” lo vemos peyorativo. Parece que es una mujer en casa que no hace nada. Y no. Si es nuestro trabajo, que nos lo paguen y que podamos cotizar.

¿Qué proyectos tienen ahora mismo en mente?

Estamos pensando hacer algún taller de mimosas, porque es la época y son fáciles de conseguir. Intentamos hacer talleres que sean económicos, porque no todo el mundo puede permitirse un curso de 50 euros. Con las mimosas haríamos algún arreglo floral tipo corona o ramo e incluso podría aprenderse a preservarlas con glicerina.

¿Esos talleres los imparte usted?

Depende. Los que puedo los doy yo, así nos sale más económico. Y si no, vienen profesoras.

¿Qué cuota hay por estar en la asociación?

Pagan 15 euros al año por socia y después tenemos la cuota familiar, con la cual la socia principal puede hacer socios a los familiares que conviven con ella, pagando éstos 7 euros. Es una cuota muy bajita, tenemos pocos recursos. Este año nos concedieron una subvención del Concello que fueron 1.050 euros, con la que se hizo un taller de arte floral en octubre, con miras a Difuntos y que tuvo mucho éxito, con más de 40 personas. Luego tuvimos uno de conservas, que era con una subvención de la Diputación.

Un encuentro de asociadas a esta entidad | Cedida

¿Cuántos años lleva vinculada a la asociación y cómo ve que ha evolucionado?

Llevo 14 ó 15 años. Lo que noté es que, desde que estoy yo de presidenta, hay más gente de mi edad. También hay más variedad de actividades.

¿Qué diferencia esta asociación de otras?

El número de actividades. Tenemos muchas y muy variadas. Luego, el precio, porque somos la asociación con la cuota más baja. Además, los cursos que hacemos, fuera de la asociación cuestan 50 euros, mientras que nosotras los hacemos por 10. También otro punto a favor es que estamos en el centro y no hay ni que coger el coche para ir.

¿Cómo consiguen hacer los mismos cursos mucho más baratos?

Reciclando. Puedes hacer un taller de flores sin comprar flores. Y reciclando esponjas, materiales... También hay cursos que los imparten socias, entonces no cobran. Ahora nuestra preocupación principal es conseguir una subvención para poner a punto el local y quitar humedades y goteras. Es lo que más nos urge, pero vamos tirando.