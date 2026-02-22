El PP anuncia su rechazo al presupuesto municipal si este incluye nuevos recortes
Sabela Fole: “Esta situación tan mala non se produce nos demais concellos e só hai que mirar ao noso redor”
El grupo municipal del PP de Cambados anunció ayer su intención de votar en contra de proyecto de Presupuestos Municipales 2026 en caso de que incluya una “nova remesa de recurtes, tal e como adiantou o alcalde”, Samuel Lago. La oposición cree que la situación actual es “totalmente insostible tras anos de deterioro dos servizos públicos municipais e que non se pode afondar no deterioro dos mesmos cunhas contas moi alonxadas do que precisan os veciños”, valoran.
Por ello, los populares instan al regidor a conseguir el apoyo al documento de todos los socios del cuatripartito, “non como pasou co estacazo que pretendía dar co IBI”. El PP insiste en que su voto será “no” si todo se desarrolla como parece: “O noso voto non vai servir para continuar con este clima de degradación”, opinan.
“Dificultades”
Desde el grupo popular consideran que “nos últimos anos non hai cartos para cuestións básicas como bacheos ou limpeza e hai moitas dificultades sequera para pagar o combustible que permita que o departamento de Obras, a Policía Local ou Protección Civil fagan o seu traballo nas condicións que merecen os veciños”.
Sin embargo, creen que se trata de una “cuestión de preferencias do cuatripartito, xa que si aparecen facturas de autobuses para manifestacións partidarias en Santiago, a creación de novas festas sen arraigo na vila para que cada socio do goberno teña a súa celebración ou gabinetes de comunicación por cuadriplicado”, aseguran.
La portavoz del grupo opositor, Sabela Fole, habla de “situación económica asfixiante” que atribuye a la “nefasta xestión” del cuatripartito. “Esta situación tan mala non se produce nos demais concellos e só hai que mirar ao noso redor”, concluye la líder de los populares.