Cambados rescata la figura de Matilde Vázquez, soprano en la cima de la zarzuela

Será este jueves en la Casa da Calzada, antigua Exposalnés | Mónica Ferreirós

La Sala Pitusa de la Casa de A Calzada, en Cambados, acogerá el jueves 26, a las 20 horas, una nueva tertulia de la tercera edición del programa ‘Aquí Faltan Páxinas’, impulsado por la Diputación de Pontevedra para “rescatar historias de mulleres que non adoitan ser contadas”, valoran desde la institución provincial. En esta ocasión, la protagonista será Matilde Vázquez (1905-1992), soprano nacida en Cambados y afincada en Madrid que representó “o esplendor da zarzuela”. Los asistentes a la tertulia podrán asistir a la ponencia de Marieta Lorenzo, investigadora musical y archivera de la Real Filharmonía de Galicia, que estará acompañada por la diputada de Igualdad, Paula Bouzós.

La tertulia destacará la trayectoria de Matilde Vázquez, que tras trasladarse a Madrid con su familia comenzó a recibir lecciones de música y canto con el maestro Luis Iribarne. Actuó como cupletista, pasó después al género de la revista y su carrera despegó en 1927 con su debut en la zarzuela, incluso siendo protagonista de versiones cinematográficas y haciendo varias giras por Hispanoamérica.

Tras la guerra civil fundó su propia compañía y dejó registro discográfico con intérpretes como Marcos Redondo y Juan García. Se retiró alrededor de 1955 y a partir de ahí se dedicó a la pintura aficionada.

Falleció en 1992 y dejó una trayectoria que representa el esplendor de la zarzuela española en su momento más brillante, así como un legado de repertorio clásico que tuvo una influencia duradera en el teatro lírico español.

La tercera edición del programa provincial tendrá continuidad con más tertulias. Tras las ya desarrolladas sobre las alfombristas, Juaniña do Porriño, Concepción Pérez Iglesias, las Madres contra la Droga, las mujeres de Gargamala y Marisol Soengas, al dedicado ahora Matilde Vázquez le seguirán próximamente otros en los que se narrarán las historias de las mujeres del mundo del vino, de la fotógrafa y periodista Corona González, de la arquitecta Rita Fernández Queimadelos, de la cineasta Cruz Risco y de las primeras policías locales, Marina Ledo y Begoña Villar.