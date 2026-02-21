Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La red comarcal de agua se podrá monitorear en tiempo real a través de una plataforma

La Mancomunidade presenta un sistema que permite detectar incidencias y facilitar la toma de decisiones

Redacción
21/02/2026 06:00
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Mancomunidade de O Salnés presentó ayer una novedosa plataforma inteligente que permitirá monitorear, en tiempo real, el estado de la red comarcal de abastecimiento de agua.

Este novedoso sistema se implantará a partir del mes de junio y permitirá mejorar la gestión del agua, uno de los principales servicios canalizados a través de esta entidad supramunicipal.

Hasta 37 puntos

En la presentación de ayer participaron el presidente de la Mancomunidade, David Castro, así como el gerente, Ramón Guinarte, además representantes técnicos.

Indicaron que esta plataforma contará con grandes pantallas de seguimiento que se instalarán en el nuevo centro logístico de la Mancomunidade, en Cabanelas (Ribadumia).

Esta tecnología permitirá monitorizar hasta 37 puntos de la red comarca de agua, para detectar incidencias o anomalías tan pronto estas se produzcan, facilitando así la toma de decisiones en una red clave para los municipios.

El proyecto afronta ahora su fase de licitación, por importe de alrededor de 400.000 euros, que contarán con financiación de fondos europeos Next Generation y sin costes para los nueve ayuntamientos. Forma parte además de una subvención de más de un millón de euros canalizada por esta entidad como Destino Turístico Inteligente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina