La red comarcal de agua se podrá monitorear en tiempo real a través de una plataforma

Mónica Ferreirós

La Mancomunidade de O Salnés presentó ayer una novedosa plataforma inteligente que permitirá monitorear, en tiempo real, el estado de la red comarcal de abastecimiento de agua.

Este novedoso sistema se implantará a partir del mes de junio y permitirá mejorar la gestión del agua, uno de los principales servicios canalizados a través de esta entidad supramunicipal.

Hasta 37 puntos

En la presentación de ayer participaron el presidente de la Mancomunidade, David Castro, así como el gerente, Ramón Guinarte, además representantes técnicos.

Indicaron que esta plataforma contará con grandes pantallas de seguimiento que se instalarán en el nuevo centro logístico de la Mancomunidade, en Cabanelas (Ribadumia).

Esta tecnología permitirá monitorizar hasta 37 puntos de la red comarca de agua, para detectar incidencias o anomalías tan pronto estas se produzcan, facilitando así la toma de decisiones en una red clave para los municipios.

El proyecto afronta ahora su fase de licitación, por importe de alrededor de 400.000 euros, que contarán con financiación de fondos europeos Next Generation y sin costes para los nueve ayuntamientos. Forma parte además de una subvención de más de un millón de euros canalizada por esta entidad como Destino Turístico Inteligente. 