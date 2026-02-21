Mi cuenta

Cambados

El Museo Cabanillas incorpora audioguías y un vídeo permanente sobre el autor

Beni Yáñez
21/02/2026 19:44
El Concello de Cambados dota al Museo Cabanillas de audioguías y de la proyección permanente de un vídeo sobre el autor y su obra. Así lo explicó este fin de semana el concejal responsable de las áreas de Ensino, Cultura e Patrimonio, Liso González.

El nacionalista detalla que se han adquirido diez de estos dispositivos de guía sonora, que ofrecen el itinerario en gallego, castellano e inglés.

La pieza audiovisual, por su parte, se proyectará en la sala posterior, usada para exposiciones temporales, aunque la idea es que este vídeo esté siempre presente, ya que “resume á perfección o que significou Cabanillas para a literatura de Galicia, para lingua e o trasfondo sociocultural e político que lle tocou vivir”, valoró el concejal de gobierno.

González señala que, a su llegada a este departamento, el Museo Cabanillas “estaba rematado como continente”, pero “faltaba dinamizalo”. Organizaron así una intensa agenda de visitas guiadas con centros escolares de toda Galicia, aprovecharon espacios para exposiciones temporales de materiales originales, apuestan ahora por estos dos nuevos recursos y tienen en mente una web que completarán a futuro. La idea es que el museo sea “un proxecto real” y “non simplemente unha sala con contido, que era o que nos atopamos”.

