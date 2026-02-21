El cuatripartito cierra otra reunión sin presupuesto, a la espera de afinar partidas

El regidor cambadés, Samuel Lago, durante un Pleno M. Ferreirós

El cuatripartito de Cambados mantuvo ayer una junta local de gobierno en el que uno de los puntos principales era un nueva sesión para seguir perfilando el acuerdo político que permita alumbrar los presupuestos municipales. La jornada se cerró sin acuerdo para el documento, pero el alcalde, el socialista Samuel Lago, valoró los avances y la convicción de que el documento terminará saliendo adelante. Es, dijo, la voluntad de todas las formaciones políticas en el ejecutivo. “Todos somos conscientes de que aprobando o orzamento, Cambados estará mellor que co prorrogado do ano anterior”.

El primer edil indicó que planteó una propuesta de recorte de algunas partidas de gasto y que cada formación, a su vez, sugirió cambios o modificaciones en sus departamentos. Ahora, el gobierno se emplaza a un nuevo encuentro, la próxima semana.

Áreas clave

Lago explicó que hay que estudiar variaciones, tanto en los apartados de ingresos, como de gastos. Ambos se incrementan. Los primeros, por ejemplo, con mayor participación en los tributos del Estado o en el Fondo de Cooperación.

Y los gastos, por el aumento significativo de determinados conceptos. Es el caso de los gastos de personal, que crecen en unos 200.000 euros por la subida salarial aplicada a los funcionarios, a pesar de que los cargos políticos mantienen congelados sus sueldos. También el incremento de los pagos a Sogama, que pasaron de 380.000 a unos 605.000 en los últimos ejercicios. El Servizo de Axuda no Fogar, que pasó de unos 880.000 a 1,7 millones de euros. 