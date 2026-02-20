Arrancan las necesarias obras para la reforma del Pazo de Torrado

Las obras empezaron ayer D.A.

La empresa adjudicataria de los trabajos dio comienzo ayer a las obras de reforma del Pazo de Torrado y que incluye también su puesta en valor, tanto del inmueble como de sus jardines. Así pues, operarios de la concesionaria —Construcciones Abal SL— trabajaron ya dentro del inmueble realizando labores de retirada de material de su interior.

Lo cierto es que el Pazo de Torrado es un edificio de alto valor patrimonial y desde hace tiempo el gobierno local buscaba financiación para un proyecto de reforma integral que busca poner fin, entre otras cuestiones, al pésimo estado de puertas y ventanas y a las filtraciones del tejado ante el paso del tiempo y la acción de las termitas. De hecho, desde la adquisición del inmueble el Concello no realizó ninguna actuación integral, que el pazo viene demandando desde hace años. Así pues, finalmente el proyecto consiguió financiación a través de los Plan Extra y el Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y, tras concluir el proceso de licitación, las obras se volvieron ayer ya una realidad.

La reforma se prolongará los próximos seis meses, de forma que podrían estar listas durante el mes de agosto, suspendida, al menos, hasta entonces, la actividad en el inmueble, que servía como centro museístico y acogía también la oficina de la Ruta do Viño Rías Baixas. En cualquier caso, cabe señalar que el proyecto tiene que estar concluido en octubre de 2026 para no perder la financiación proyectada.

Detalles del proyecto

En cuanto a las actuaciones a acometer, la actuación contempla una renovación total de la carpintería exterior y de las tarimas —muy afectadas por las plagas de termitas que acecharon al inmueble—, la mejora de la envolvente térmica (que supondrá minimizar el consumo de energía, así como mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad interiores), la renovación y aislamiento de la cubierta, la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como espacio museístico y una renovación completa de la iluminación.

Con respecto a las actuaciones en los jardines del Pazo, se mejorará también el sistema de iluminación, se ejecutarán tareas de conservación de los elementos singulares como el hórreo, el palomar, los alpendres y otros espacios anexos, y la revitalización de las especies vegetales. Además, se renovarán los aseos y se sustituirá parcialmente el muro de perímetro de cierre en los lugares donde se encuentre más deteriorado.