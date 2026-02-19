Un incendio afecta a tres furgones y al interior de una nave de flores en Cambados

Daños causados por el fuego en la instalación y vehículos | M. Ferreirós

Las emergencias sofocaron hoy un incendio registrado en el interior de una nave de un negocio de flores en el lugar de O Couto de Abaixo. Las llamas afectaron a tres furgones que se encontraban en el interior del inmueble, así como a la cubierta y unos palés.

La alerta se registró sobre las cinco de la tarde, tras detectarse humo saliendo del interior de las instalaciones. Al punto se desplazaron efectivos de Emerxencias Cambados, Bombeiros do Salnés del parque de Ribadumia, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que iniciaron la pertinente investigación para determinar el origen y causa del fuego. También se personó en el punto el alcalde de Cambados, Samuel Lago.

Las primera hipótesis apuntaban a que el fuego pudo iniciarse en uno de los tres vehículos. Se trataba de dos furgones carrozados, de tipo isotermo, y otro convencional. Uno quedó completamente calcinado, afectando el fuego también, parcialmente y en diferente grado, a los otros dos: uno sobre todo en la parte frontal y otro en un lateral.

El calor también afectó a la cubierta de la nave, derritiendo tejas de uralita traslúcidas. La nave sufrió acumulación de humo y parte de los gases de la combustión llegaron a entrar también a una de las dos naves contiguas, aunque sin apenas afectarlas.

No hubo que lamentar personas heridas ni intoxicadas que hiciesen necesaria una intervención sanitaria.