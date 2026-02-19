O Salnés reafirma su posición líder en turismo petfriendly y amplía su red con 51 empresas más

Representantes de la Mancomunidade do Salnés y del sector privado presentaron los resultados Gonzalo Salgado

La comarca de O Salnés es ya referencia a nivel nacional en turismo petfriendly, tras ser elegida como mejor destino en los Premios TravelGuau 2024. Una apuesta por este tipo de turismo que desde la Mancomunidade se sigue potenciando a través de su proyecto, que cerró ya su segunda fase con la ampliación de su red de empresas, que alcanza ya los 159 establecimientos tras sumar 51 nuevas firmas. Una cifra que permite ofrecer al visitante una amplia oferta de restaurantes, alojamientos, actividades de ocio, transporte y otros servicios, a través de su página web (osalnespetfriendly.com), donde se promociona toda esta amplia oferta en la que se puede integrar a las mascotas en la experiencia turística

Un modelo estratégico y “de futuro” para seguir avanzando en la tan ansiada desestacionalización del turismo. De hecho, desde la gerencia de la Mancomunidade, José Ramón Guinarte señaló ayer durante el acto de presentación de resultados de la segunda fase del proyecto petfriendly, su importancia al tratarse mayoritariamente O Salnés de un destino de proximidad (incluso dentro de la misma provincia), especialmente fuera de temporada alta. Una tipología, recalcó, en la que cada vez tiene más peso el turismo con mascotas. Una nueva realidad —en la comarca, por ejemplo, hay más perros registrados (31.451) que menores de 18 años (14.117)— que hace necesario la adaptación de establecimientos turísticos y administraciones.

Así pues, en esta segunda fase la Mancomunidade ha puesto también el foco en los recursos prestados por los concellos y realizó auditorías presenciales en los nueve ayuntamientos, en las que se analizaron los servicios para mascotas de los que disponen (actualmente solo cuentan con parques o playas caninas Vilagarcía, Sanxenxo y O Grove), además de se realizó una evaluación de edificios públicos, museos, bibliotecas u oficinas de turismo.

Unos diagnósticos que permitieron a la entidad formular propuestas a los diferentes concellos para la creación y mejora de playas caninas y parques agility, señalización específica en instalaciones públicas, instalación de fuentes mixtas y bebederos para mascotas en los senderos, campañas de sensibilización sobre convivencia y limpieza y regulación del acceso de mascotas a edificios municipales.

Normativas municipales

En este sentido, solo cinco concellos de la comarca cuentan con una ordenanza municipal de bienestar animal. Una situación que la Mancomunidade busca cambiar. Así, se ha redactado un modelo unificado para crear ordenanzas para parques y playas caninas que ya ha distribuido en los municipios. De hecho, según destacó la responsable de Turismo, Eva Piñón, ya hay varios ayuntamientos dispuestos a aplicar esta ordenanza a su normativa municipal.

El objetivo pasa por homogeneizar criterios de uso en toda la comarca, garantizar seguridad jurídica, facilitar la creación de nuevos espacios adaptados y coordinar la gestión bajo un marco común, que permitiría mayor claridad a vecinos y turistas.

Ferias y promoción

Con ello, la Mancomunidade cierra la segunda fase de un proyecto que considera estratégico para avanzar cara a la desestacionalización, al igual que su apuesta por el turismo Slow Business, al que se implantará un modelo similar con una red de establecimientos asociados.

No obstante, se abre a seguir ampliando la red de locales petfriendly, actualmente compuesta por 159 empresas, a las que se realizará una auditoría en una tercera fase para proponer mejoras en los servicios que ofertan, que permiten a O Salnés posicionarse como referente en Galicia y España en turismo con mascotas, planificación territorial adaptada y convivencia responsable.

Una situación que ha posibilitado que la comarca acuda como invitada como destino destacado a la Feria PATA PATA, de turismo petfriendly, que tendrá lugar el próximo mes de abril en la ciudad de A Coruña.

Además, la Mancomunidade proyecta intensificar su colaboración con touroperadores especializados, que ya han mostrado interés en la comarca. De hecho, hay agencias que ya ofertan la Variedad Espiritual del Camiño Portugués por la comarca con mascotas.

“É unha realidade”

Un proyecto, así, que surge de la colaboración público-privada. Un sector que es testigo del aumento de demanda. Beatriz Castro, del hotel Cons da Garda, en O Grove, subrayó que “xa é unha realidade”. Fue uno de los establecimientos pioneros en apostar por el turismo petfriendly, decididamente ya desde 2012, y actualmente representa “cerca do 95% da clientela”.

Un aumento que se explica por la extensa oferta de posibilidades que lanza el empresariado y la promoción e involucración también de las administraciones. Sin embargo, sobre si los visitantes echan en falta algo, Castro lo tiene claro: el transporte público, donde no se permiten mascotas, lo que complica a veces los desplazamientos, pese a que la red promocional de la Mancomunidade incluya también servicios de taxi.

En cualquier caso, la apuesta por este tipo de turismo con mascotas es decidida. Así lo expresó el presidente de la entidad, David Castro, que subrayó que se trata de un modelo “de futuro” que “cada vez vai aumentar máis” en línea con el objetivo de la desestacionalización. Así, puso en valor también la colaboración del sector privado, con un aumento del 47% de los establecimientos que integran la red petfriendly en la comarca.