La Mostra da Camelia reunirá a una veintena de expositores en Cambados y evidencia que hay relevo en su cultivo

Acto de presentación de la cita expositiva sobre camelias Mónica Ferreirós

Cambados celebrará los días 7 y 8 de marzo la IX edición de la Mostra Internacional da Camelia con la participación de más de una veintena de cultivadores de Galicia y Portugal, con lo cual se esperan una media millar de variedades. Un número algo más bajo que en años anteriores a causa de las malas condiciones meteorológicas, como las fuertes rachas de viento y la lluvia, que han hecho sufrir a una flor “moi delicada”. En cualquier caso, su organizador, José María Mouta —presidente de la Asociación Ibérica de la Camelia— recalca la gran calidad de ejemplares que se volverán a reunir en el Salón Peña en una cita más que consolidada en el calendario cambadés.

Entre los participantes, la organización entregará la Camelia de Ouro Cidade de Cambados, la antigua, la cual se exhibe en una copa de albariño, y la artística, así como a las diferentes categorías: japónica, reticulata, especies e híbridas.

Una muestra que volverá a ser internacional, ya que en esta edición volverán a participar expositores de Celorico de Basto, municipio hermanado con Cambados y con el que comparten tradición vitivinícola y pasión por el cultivo de las camelias.

Sangre nueva

Una labor ornamental que cuenta con futuro en la comarca. Así lo señalan desde la organización, que advierten cada vez más jóvenes interesados en el cultivo de esta flor y en exponer sus creaciones en un certamen que “cada ano vai evolucionando con novas especies e cultivos” y que tiene también un componente importante de reclamo turístico, según recalcó el alcalde cambadés, Samuel Lago. Cabe recordar que tanto el Concello como la asociaciones de comerciantes Zona Centro colaboran con la organización de la cita.

En cuanto al horario, el montaje de la exposición arrancará el sábado 7 de marzo, a las nueve de la mañana y la inauguración oficial de la novena edición tendrá lugar a las 13:30 horas. Así, tras un parón para comer, el horario del público se reanudará a las 16:30 horas hasta las 20:30 horas, cuando se hará entrega de los premios. No obstante, la muestra se mantendrá abierta al público en la jornada dominical, de 10:30 a 14 y de 16:30 a 19 horas.

Asimismo, además de los expositores de la conocida como flor de Galicia, la cita contará con otras actividades, como una repostera portuguesa que realiza dulces a través de la camelia, artesanato, cosméticos y otras variedades de plantas, que estarán también disponibles para exposición y su comercialización para el público.

Con todo, Cambados ya tiene todo listo para esta novena edición, con el único desea de que el mal tiempo remita un poco y permita descansar a la flor para poder observar la mejor calidad de ejemplares de camelia en una muestra que siempre es todo un éxito, tanto en cuanto a los expositores como del público que se acerca hasta el Salón Peña.