Cambados

Detenido un hombre en Cambados en una operación contra el tráfico de droga a mediana escala

A. Louro
19/02/2026 13:25
Agentes de la Guardia Civil en O Grove
Agentes de la Guardia Civil, en un operativo reciente contra el tráfico de drogas en O Grove
Gonzalo Salgado
Un hombre resultó detenido en Cambados en una operación contra el tráfico de drogas a mediana escala. Según confirmó la Guardia Civil, durante el operativo se produjo un registro en un inmueble de la localidad a primera hora de esta mañana, con un gran despliegue de medios.

Como resultado, una persona resultó detenida, aunque desde el Instituto Armado no aportaron más datos al respecto al haberse declarado secreto de sumario en este caso. El operativo, que permanece abierto, llega una tan solo unos días después de un golpe al tráfico de drogas en pequeña escala en O Grove.

