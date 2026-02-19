Detenido un hombre en Cambados en una operación contra el tráfico de droga a mediana escala

Agentes de la Guardia Civil, en un operativo reciente contra el tráfico de drogas en O Grove Gonzalo Salgado

Un hombre resultó detenido en Cambados en una operación contra el tráfico de drogas a mediana escala. Según confirmó la Guardia Civil, durante el operativo se produjo un registro en un inmueble de la localidad a primera hora de esta mañana, con un gran despliegue de medios.

Como resultado, una persona resultó detenida, aunque desde el Instituto Armado no aportaron más datos al respecto al haberse declarado secreto de sumario en este caso. El operativo, que permanece abierto, llega una tan solo unos días después de un golpe al tráfico de drogas en pequeña escala en O Grove.