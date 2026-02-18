Organizan una jornada sobre los retos de la gestión del suelo en los viñedos

Trabajos de vendimia durante la última campaña Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés organiza el próximo lunes, 23 de febrero (9 horas, en el Auditorio de Ribadumia), la jornada ‘Retos y soluciones para la gestión sostenible del suelo en viñedos’, un encuentro abierto al público en el que busca acercar al sector vitivinícola herramientas y conocimiento para mejorar la salud del suelo, un elemento clave para la sostenibilidad y la productividad del viñedo.

La actividad se enmarca en el proyecto europeo Soil&WineResidues (Interreg Sudoe) y está organizada por la Mancomunidade, con la colaboración de Bodegas Paco & Lola, y con participación de personal investigador y profesionales especializados en conservación del suelo y gestión ambiental.

El programa incluye la presentación del proyecto a cargo de Juan José Villaverde, Científico Titular del CSIC en la Misión Biológica de Galicia, del área de suelos y calidad del suelo. A continuación, se celebrarán dos ponencias técnicas; una a cargo de Óscar J. Prado Rubianes, director de Aeris Tecnologías Ambientales, S.L., y otra impartida por Gustavo Cochón Rodríguez, maestro compostero de la Mancomunidade y consultor en ingeniería y gestión medioambiental. Tras las intervenciones, habrá un turno de preguntas y una pausa café.

Desde las 11 horas, la jornada incorporará una parte práctica y participativa con el análisis y realización de encuestas al sector y al público asistente, dinamizadas por Diego García Santiago, director del Departamento de Viticultura de Bodegas Paco & Lola, dentro de una encuesta participativa elaborada por la USC.

A las 12 horas se desarrollará un taller participativo para identificar problemáticas y priorizar necesidades a partir de los resultados preliminares de las encuestas, y la jornada finalizará con conclusiones y cierre a las 14 horas.