La auditoría de la red de saneamiento en Cambados evidencia deficiencias cuyos arreglos suman 214.500 euros

Estación depuradora de aguas residuales de Tragove Gonzalo Salgado

La red de saneamiento de Cambados necesita arreglos por valor de 214.500 euros, según la auditoría realizada el pasado año. Un estudio llevado a cabo con el objetivo de detectar en qué puntos es urgente y factible actuar para reducir el caudal que debe soportar la depuradora, donde la entrada de aguas blancas (lluvia) provoca su mal funcionamiento y que, en determinadas ocasiones, obliga a realizar alivios a la Ría, es decir, episodios contaminantes; al tiempo que serviría para reducir el importe del canon de depuración, que en 2014 supuso cerca de 250.000 euros para las arcas públicas.

De este modo, la auditoría del saneamiento en Cambados arrojó un total de 37 incidencias en la red, cuyos arreglos se presupuestan en unos 214.500 euros. Así, el gobierno local se mantiene ahora a la espera que el organismo autonómico Augas de Galicia publique una línea de ayudas para la reparación de deficiencias en las redes de saneamiento. De hecho, el gobierno gallego ya subvencionó con un 80% los 18.149 euros que costó esta auditoría, para identificar los puntos de infiltración de aguas blancas procedentes de la canalización de pluviales.

Actuaciones urgentes

En cualquier caso, el alcalde, Samuel Lago, explica que de no obtener la financiación de los 214.500 euros necesarios para acometer todas las mejoras tratará, al menos, de optar a los 71.500 euros que necesita para ejecutar los arreglos de las deficiencias más urgentes. Entre ellas destaca la baja conductividad de una entrada procedente de Vilagarcía por alto porcentaje de aguas blancas, es decir, pluviales. Es la incidencia cuyo presupuesto de subsanación es más elevada, con 40.000 euros.

A ella se le suman dos pozos en mal estado, con desbordamientos frecuentes, y presupuestados en 15.000 euros cada uno. Por último, también se califica como de prioridad “moi alta” unas muestras de agua con coloración anormal y gran turbidez en el poco de entrada a la EBAR de Sete Pías, que provocan malos olores y cuyo arreglo asciende a 1.500 euros.

De no producirse este línea de ayudas, aunque es la prioritaria, el gobierno no se cierra a recurrir a otras alternativas, como puede ser el Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, a través del cual estos años ya se han incluido actuaciones para dotar a viviendas de este servicio, así como el de abastecimiento.

Así pues, el Concello tratará de dar una solución a estos puntos críticos, que en episodios de lluvia intensa, como los producidos en las pasadas semanas, afectan al funcionamiento de la depuradora por la entrada de lluvia al sistema, provocando así episodios contaminantes y malos olores.

Cabe recordar que no solo Cambados abordó esta auditoría, que también solicitaron los concellos de Ribadumia y Vilanova, asesorados por la Mancomunidade, para avanzar en el plan para atajar los problemas de vertidos habituales al río Umia, especialmente en el bombeo de Cabanelas, en Ribadumia.