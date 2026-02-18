Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

As Saíñas de Castrelo programa un obradoiro de digitalización gratuito con 16 plazas

A. Louro
18/02/2026 19:45
La Asociación de Mulleres Rurais ‘As Saíñas’ de Castrelo organiza la próxima semana —durante las jornadas del 25, 26 y 27 de febrero— su primer obradoiro de digitalización básica, que tratará contenidos culturales y de ocioa. Será en horario de tarde, de 16 a 19 horas, en el local de A Valada, en Castrelo.

La inscripción es completamente gratuita y hay 16 plazas disponibles. Así, los interesados pueden contactar con la asociación y anotarse a través del número 687 968 888 o en el correo mulleresruraisdecastrelo@hotmail.com.

Los participantes en el curso —de 9 horas de duración— tendrán a su disposición una tablet para poder llevarlo a cabo. Así, durante las jornadas formativas aprenderán a buscar los diferentes contenidos en la web —tales como podcast, prensa, blogs, vídeos, platadormas de streaming, banca digital, compra de entradas o pagos de seguros—. Además, se formará sobre buscadores y su funcionamiento: formulación de consultas claras, usos de palabras clave o aplicación de filtros; así como cuestiones en materia de seguridad, como la evaluación de la fiabilidad de páginas web, URL, dominicios, publicidad, anuncios, descargas, enlaces externos, etcétera.

