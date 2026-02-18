As Saíñas de Castrelo programa un obradoiro de digitalización gratuito con 16 plazas

La Asociación de Mulleres Rurais ‘As Saíñas’ de Castrelo organiza la próxima semana —durante las jornadas del 25, 26 y 27 de febrero— su primer obradoiro de digitalización básica, que tratará contenidos culturales y de ocioa. Será en horario de tarde, de 16 a 19 horas, en el local de A Valada, en Castrelo.

La inscripción es completamente gratuita y hay 16 plazas disponibles. Así, los interesados pueden contactar con la asociación y anotarse a través del número 687 968 888 o en el correo mulleresruraisdecastrelo@hotmail.com.

Los participantes en el curso —de 9 horas de duración— tendrán a su disposición una tablet para poder llevarlo a cabo. Así, durante las jornadas formativas aprenderán a buscar los diferentes contenidos en la web —tales como podcast, prensa, blogs, vídeos, platadormas de streaming, banca digital, compra de entradas o pagos de seguros—. Además, se formará sobre buscadores y su funcionamiento: formulación de consultas claras, usos de palabras clave o aplicación de filtros; así como cuestiones en materia de seguridad, como la evaluación de la fiabilidad de páginas web, URL, dominicios, publicidad, anuncios, descargas, enlaces externos, etcétera.