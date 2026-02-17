Os Martes Paracetamol se alza con el primer premio en el festival de comparsas de Cambados

Preparadas para practicas ‘Crossfit’, las integrantes de Os Martes Paracetamol se metieron en el bolsillo al Auditorio Cedida

Os Martes Paracetamol se alzó esta tarde con el primer premio del concurso de comparsas de Cambados, tras imponerse a los veteranos Los Lunes al Col-Os Turulletas, por segunda vez en tres años en un duelo que comienza ya a crear tradición en el Entroido cambadés ante un Auditorio abarrotado de público. Así, el jurado volvió a convencerse por las letrillas y ritmo de las “deportistas”, que trataron temas de actualidad, como los recientes casos de corrupción —”Ábalos, Koldo e máis Cerdáns, Ayuso, Smith e Abascal; hai moita merda que limpar!”— o de denuncias por agresión sexual, como la emitida contra Julio Iglesias: “Julito que pensas que eres inmortal e eres un porco e cantas mal”, le dedicaron.

Tampoco faltaron referencias en clave local, especialmente a nivel político, en el que pocos se escaparon. La falta de combustible para las patrullas de la Policía Local en los últimos meses de 2025 fue uno de los dardos contra el gobierno local: ‘Non hai para gasolina nin para ghasóleo tipo B, se queres encher o tanque chama a Samuel’, le dedicaron desde la comparsa al regidor. Aunque las sátiras se produjeron también hacia la oposición a ritmo de ‘La Morocha’: “Que alguén saque a ghobernar a Sabelocha que xa morre de ganas”, le cantaron a la portavoz popular, aunque señalaron que “estanllo poñendo a ghuevo”.

Unos dardos políticos que salieron también disparados desde sus competidores —Los Lunes al Col— que tampoco dejaron títere con cabeza. Especialmente críticos fueron con las obras de saneamiento del centro de la villa, ejecutadas por la Xunta y a las que refirieron como “as obras de nunca acabar”, pero de las que también sacaron punta al edil de Servizos, José Ramón Abal: “Os semáforos apaghados como as luces do concejal”. También con el alcalde, Samuel Lago, al que preguntaron “por onde se vai para Muxía” o a la portavoz popular, Sabela Fole, a la que se refirieron como “Ayuso, pero de pau”: “O do asilo fíxoo con discreción, faltoulles voluntad”. Tampoco se libraron las cabezas visibles de BNG y Somos de sus coplillas, en las que fueron especialmente críticos con el cuatripartito: “Xuntáronse ata os inimigos” con “sueldos para todos, ai que listos”, le espetaron.

Falta de vivienda

Pero si un tema coincidió en ambas formaciones fue la falta de vivienda en Cambados por la presión de los pisos turísticos. “Non sei por que xa non temos casa para os de aquí, só para os de Madrid”, ironizaron Os Martes Paracetamol, que ahondaron en la falta de alquiler de larga estancia: “Pághame ben e cando cheghe aghosto sale de aquí, estou no Airbnb”. Una cuestión que también tuvo su protagonismo en las letrillas de Los Lunes al Col-Os Turulletas. “Cando fun buscar piso en Cambados a realidade dou contra min, de xuño a setembro, piriquí”, denunciaron en relación a la falta de oferta de alquiler convencional para los meses estivales. Una escasez de posibilidades que, sin embargo, se produce también en el resto del año: “Un chaval quixo marchar da casa e non tiña para onde ir”, “buscamos un maestro que non dea moito polo cu”, sentenciaron.

Con todo, el jurado finalmente premió a las “deportistas” de Os Martes Paracetamol, que se alzaron con la primera posición, con 600 euros, relegando a Los Lunes al Col-Os Turulletas a la segunda posición, premiada con 400 euros. Fueron las únicas dos competidoras en una jornada a la que también estaba apuntada la comparsa Os Chimpavasos de Vilanova, que finalmente no se presentó.

Recta final del Entroido

Una vez celebrado el festival de comparsas, el programa del Entroido encara ya su recta final con un fin de semana repleto de actividades. El Parque de Torrado se convertirá a partir del jueves y hasta el domingo en punto de encuentro para la infancia con hinchables gratuitos, de 17 a 18 horas. El desfile de carrozas y maquetas tendrá lugar el sábado, desde San Tomé hasta Fefiñáns, a partir de las cinco de la tarde Los premios serán de 700, 600 y 500 euros para los tres primeros clasificados, con gratificaciones a cada grupo participante. El Enterro da Sardiña, se celebrará el domingo, en la playa de San Tomé, a las seis y media, y en el que se quemará el controvertido reglamento europeo de pesca.

El colofón —aunque inicialmente sería el encargado de la inauguración— se hará esperar hasta el domingo 28 y estará a cargo del concurso ‘A túa cara sóame’, , que se celebrará el sábado 28, en Alfredo Brañas, a las diez, y en el que participarán un total de nueve divertidas propuestas musicales.