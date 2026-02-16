Mi cuenta

Obras de Francisco Leiro y Manolo Paz se expondrán en Santiago en una muestra de 125 años del arte gallego

El Museo Gaiás acoge esta iniciativa, concebida como una experiencia sensorial alrededor de las estaciones

A. Louro
16/02/2026 20:30
Manolo Paz será uno de los nombres propios de la muestra colectiva
Mónica Ferreirós
La Xunta de Galicia —con la colaboración de Afundación— abre este mes de febrero en el Museo Gaiás, en la Cidade de Cultura de Santiago, ‘As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI’, una exposición concebida como experiencia sensorial e inmersiva alrededor de las representaciones estéticas de la primavera, verano, otoño e invierno gallegos con más de 80 obras de 63 artistas, procedentes de las colecciones de arte públicas y privadas más importantes de Galicia, entre los que no faltan nombres ilustres cambadeses.

Lo cierto es que la villa mantiene un papel más que relevante en el arte gallego contemporáneo —aunque también en el histórico— en ámbitos como la escultura, con nombres propios como Manolo Paz o Francisco Leiro, entre otros. Figuras indispensables cuyas obras formarán parte del extenso catálogo que desde el próximo día 26 se podrá visitar en el Museo Gaiás con entrada gratuita hasta el 6 de septiembre.

Jugando con la colocación de las obras en el espacio, así como con la temperatura, los colores, los sonidos y las texturas, ‘As estacións do ano’ construye un itinerario singular por la historia del arte que va desde el movimiento regionalista de comienzos del pasado siglo hasta las generaciones más jóvenes que están ganando reconocimiento a nivel estatal e internacional.

Además de las obras de los escultores cambadeses, máximos exponentes de los creadores contemporáneos gallegos, la exposición reúne también a grandes figuras históricas del arte gallego —como Castelao, Eugenio Granell, Laxeiro, María Antonia Dans o Luis Seoane— así como a otros contemporáneos, entre ellos Manuel Vilariño, Antón Lamazares, Berta Cáccamo o Menchu Lamas y a nuevas voces de la creación actual, entre ellos, a una nueva generación de escultores representada, por ejemplo, por el meañés Pablo Barreiro.

El arte en la naturaleza

La muestra — comisariada por la artista e investigadora Mónica Alonso— contará además con un programa de visitas comentadas y didácticas, especialmente diseñadas para sumergirse en los ciclos de la naturaleza y su influencia a través del arte contemporáneo.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, inauguró ayer la exposición en la Cidade da Cultura de Santiago

La Xunta relanza el legado de Asorey con una exposición de más de cien piezas

Con ella, Cambados vuelve a reafirmar así su influencia y posición dentro de la corriente artística gallega. De hecho, el propio Museo Centro Gaiás mantiene en exposición, hasta el próximo mes de abril, la muestra ‘Francisco Asorey, unha recuperación necesaria’, en la que se recoge la prolífica obra del cambadés, uno de los escultores gallegos más destacados y uno de los renovadores de la escultura española del siglo XX. La exposición, que cuenta así con más de centenar de piezas, entre esculturas, escayolas, dibujos, imágenes y documentos de la época, se enmarca además en la celebración del Día das Artes Galegas 2025, dedicado el pasado año al ilustre cambadés.

