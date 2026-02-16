Mi cuenta

La serie ‘Clanes’ volverá a llevar a Cambados a las pantallas el 3 de abril con su segunda entrega

La producción de Netflix fue la más vista de habla no inglesa en 28 países en el estreno de la primera temporada

A. Louro
16/02/2026 20:55
Tamar Novas (Daniel) y Clara Lago (Ana) protagonizan la popular serie rodada en Cambados
Tamar Novas (Daniel) y Clara Lago (Ana) protagonizan la popular serie rodada en Cambados
Hace años que Cambados ha comenzado ha explotar su potencial cinematográfico con el rodaje de producciones audiovisuales, dando a la villa una importante proyección, al mostrar en la gran pantalla algunos de sus recursos turísticos y paisajísticos. Y si una producción ha destacado en los últimos años es la serie ‘Clanes’ que, a través de la plataforma de streaming Netfliz se situó durante su semana de estreno —en junio de 2024— como la serie de habla no inglesa más vista en 28 países y alcanzando el “Top 10” en 82 países.

Un éxito que pedía a gritos una segunda entrega, para la que Netflix ya ha anunciado fecha. Así, la ficción, producida por Vaca Films, se estrenará en la plataforma el próximo 3 de abril, volviendo a poner a Cambados como protagonista en la pequeña pantalla. Además de la villa del albariño, donde se ambienta la historia de la serie, el rodaje se produjo el pasado verano en diferentes municipios de la comarca de O Salnés y de Galicia, como A Coruña, Ferrol, Ares, Oleiros, Malpica y Narón; aunque también de otros puntos  como Castilla y León, Madrid y Dublín (Irlanda).

Cambados vuelve a ser plató de rodaje para la segunda temporada de la serie ‘Clanes’

En el elenco, protagonizado por Tamar Novas (que interpreta a Daniel) y Clara Lago (Ana), se suma este año Luis Zahera y lo completan Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Melancolía),Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y Diego Anido (La infiltrada), entre otros; con presencia de actores y figuración cambadesa, como fue en la primera temporada la actriz Marta Costa.

Sinopsis

Cabe recordar que “Clanes” está inspirada en una historia real con muchas similitudes con la abogada Tania Varela y David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña. Así, en esta segunda temporada la historia se ubica tres años después de la primera entrega. Así, a pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana y Daniel volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel, acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padín. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

El vino albariño también triunfa en la ficción internacional

La expansión del vino albariño en el mercado internacional es un hecho ya desde hace año, con 66,7 millones de euros en exportaciones durante el último ejercicio 2024/2025, en el que destaca el mercado estadounidense. Una implantación que se abre también a su presencia en las producciones de este país. Así, una botella del albariño Mar de Frades (Meis) se ha colado en el segundo capítulo de ‘Pluribus’, la última serie del creador de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ y que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la plataforma Apple TV durante el pasado 2025. Una pequeña aparición que no ha pasado desapercibido para los espectadores como una nueva promoción al vino albariño.

