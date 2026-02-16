Mi cuenta

Cambados

Cambados

La Banda de Música de Castrelo y la soprano Loli Crespo ofrecerán un concierto en el Auditorio

A. Louro
16/02/2026 19:45
Banda de Música de Castrelo
Banda de Música de Castrelo, en un concierto anterior en A Xuventude
Mónica Ferreirós
El Auditorio de A Xuventude acogerá este sábado un concierto dedicado a la zarzuela y a la ópera, que unirá en el escenario a la Banda de Música de Castrelo y a la soprano Loli Crespo. La actuación, organizada por la centenaria agrupación musical y la Concejalía de Cultura de Cambados, tendrá lugar a partir de las ocho y media de la tarde.

En el programa se escucharán temas tan conocidos como la ‘Canción de la Paloma’ de El Barberillo de Lavapiés, junto a obras emblemáticas gallegas como ‘A Lenda de Montelongo’, una propuesta musical que combina tradición y emoción en un mismo escenario, según destacó mediante un comunicado la agrupación.

El concierto contará además con la presencia de la soprano Loli Crespo, natural de Carril, cuya participación supone una continuidad en la colaboración entre la Banda de Castrelo y artistas y grupos locales pero con una sólida carrera.

Crespo cuenta con una amplia trayectoria artística, actuó en auditorios de toda España junto a reconocidos intérpretes del panorama lírico, consolidándose como una voz destacada en el género. Será, sin duda, una cita especial para los amantes de la música y una oportunidad única para descubrir grandes clásicos de la lírica.

