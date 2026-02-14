Un festival infantil con juegos e hinchables en Peña abre hoy las actividades del Entroido

Imagen de archivo de una actividad infantil en la programación de la pasada edición Gonzalo Salgado

El Entroido cambadés dará esta tarde su pistolazo de salida con un festival infantil con hinchables, música y juegos, que animará la tarde. Empezará a las cinco de la tarde y se prolongará hasta las ocho y, si bien no habrá concurso como tal, el Concello anima a los participantes a acudir con sus mejores disfraces para ambiental el inicio de la temporada carnavalesca.

Será la única cita de un fin de semana que se espera pasado por agua —con excepción de la jornada de hoy— lo que obligó a rediseñar un programa que no recuperará la actividad hasta el Lunes de Entroido, que además será festivo en Cambados. Peña volverá a ser la ubicación protagónica, donde se celebrará, a partir de las cuatro de la tarde, el baile y concurso de disfraces infantil, en el Salón Peña y, a partir de las siete, el juvenil y adulto. En este último, se repartirán 125 euros al mejor disfraz individual (tanto en adultos como en juvenil), 175 euros en parejas y 225 en grupos.

La jornada del martes dará paso al tradicional concurso de comparsas, que se celebrará en el Auditorio, a partir de las seis, y que contará con tres premios de 600, 450 y 300 euros. Además, todas las participantes recibirán una gratificación de 200 euros. Por último, a las siete habrá baile de Martes de Entroido para adultos en Peña.

Desde el jueves habrá hinchables gratuitos en Torrado y el desfile de carrozas y maquetas tendrá lugar el sábado, desde San Tomé hasta Fefiñáns, a las 17 horas. Los premios serán de 700, 600 y 500 euros para los tres primeros clasificados, con gratificaciones a cada grupo participante. El Enterro da Sardiña, se celebrará el domingo 22, en la playa de San Tomé, a las seis y media, y en el que se quemará el controvertido reglamento europeo de pesca.

El colofón —aunque inicialmente sería el encargado de la inauguración— se hará esperar hasta el domingo 28 y estará a cargo del concurso ‘A túa cara sóame’, una parodia del popular programa televisivo, que se celebrará el sábado 28, en Alfredo Brañas, a las diez.