Cambados

Lago defiende mover el festivo de Santa Mariña al lunes de Carnaval por motivos laborales

El PP asegura que esta decisión atenta contra las tradiciones de la villa que tienen un motivo religioso

Fátima Pérez
14/02/2026 23:43
El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno
El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno
Gonzalo Salgado
En Cambados mañaña, lunes de Carnaval, será festivo por primera vez, tal y como decidió el gobierno local. Sin embargo, este cambio ha generado debate en la oposición quienes creen que se está acabando con las “tradicións cando teñen un sustento relixioso” al cambiar este festivo por el que se celebra cada año el día de la patrona, Santa Mariña.

El alcalde, Samuel Lago, asegura que el “cambio non é político nin relixioso” y que responde a razones prácticas y laborales ya que, según el regidor, el 70% de los trabajadores no trabaja en sábado, por lo que manteniendo ese festivo de Santa Mariña -este año el sábado 18 de julio- se perderían una jornada de descanso, mientras que los que sí trabajan en sábado se les traslada al lunes, manteniendo el festivo unido al fin de semana.

Santa Mariña, festivo de nuevo

Además, Lago aseguró que “xa se anunciou no debate no Pleno” y que cuando Santa Mariña vuelva a caer el día de semana se volverá a declarar como festivo.

Por su parte, el grupo municipal del PP, considera que la medida “atenta contra as tradicións da vila” y la califica de “sectaria e ideolóxica”. La portavoz de los populares, Sabela Fole, destacó que “a Santa Mariña é o día máis significativo do ano no noso concello, o día máis especial para todos os cambadeses, xa que temos festas que nos proxectan cara o mundo, como o Albariño, pero non hai ningún día como o da nosa patroa que esperte os nosos sentimentos e reflicta a nosa identidade como pobo”.

Por todo ello, y tras recibir “queixas e malestar de numerosos veciños”, Fole anunció que, en caso de volver a gobernar tras las elecciones municipales de 2027, el Partido Popular se compromete a recuperar la celebración de Santa Mariña en su fecha tradicional. 

