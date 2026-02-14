El cuatripartito de Cambados abre negociaciones por un presupuesto resignado a recortes y pendiente de consultas internas

Portavoces de los grupos del gobierno, durante el Pleno de investidura, en 2023 Monica Ferreirós

El cuatripartito de Cambados está ya inmerso en las negociaciones para la aprobación del presupuesto municipal de 2026, que ascenderá a 11,6 millones, pero que acarreará recortes por cerca del medio millón de euros por el aumento de los gastos ordinarios. Así, el pasado jueves, el regidor remitió un borrador a sus socios de gobierno sobre las cuantías específicas de cada área y los recortes que conllevarían en las partidas de libre disposición, sin reducir las dedicadas, por ejemplo, a Servicios Sociales, becas o subvenciones a asociaciones o clubs: “Non haberá unha merma de servizos nin de prestacións aos veciños”, explicó el alcalde, Samuel Lago, que vio “boa disposición” en esta primera toma de contacto.

En cualquier caso, el regidor reconoce que no hay alternativas a acometer estos recortes, ya que el aumento de ingresos no consigue paliar el incremento de gastos que viene acusando el Concello en los últimos años; especialmente en aquellos que resultan impropios, como el SAF o Sogama, pero también en otros capítulos como el de personal.

Así, aunque no se solicitaron de momento modificaciones en el documento remitido a las partes, las formaciones que componen el gobierno local consultarán de forma interna su postura. En el caso de Somos Cambados, por ejemplo, realizará una asamblea extraordinaria el próximo miércoles para analizar la propuesta y decidir qué decisión tomar sobre su aprobación. Hasta esa reunión, explicó el portavoz, Tino Cordal, no habrá certezas sobre su apoyo a estas cuentas, que recogen importantes recortes en partidas, por ejemplo, del área de Festas, con una reducción de cerca del 30% para el presupuesto de una de las citas cumbres de su programación, el Albariño.

Tampoco el socio de Pode, José Ramón Abal, cuenta de momento con una postura definida, dado el poco tiempo para estudiar la propuesta y de consultarlo internamente.

“Non hai outra saída”

También se reunirá la ejecutiva del BNG para valorar el borrador, aunque ya ha mantenido encuentros a lo largo de esta semana para analizar la primera comunicación realizada por el regidor. En este sentido, su portavoz, Liso González, reconoce que “non son os números que serían bos para que Cambados avanzara, pero non hai outra saída”.

Una situación que ya advirtió, señala, en las reuniones mantenidas durante el pasado ejercicio para la frustrada subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tras la oposición de Pode a la medida.

No obstante, recalca que “estamos orgullosos da xestión que estamos a facer, contendo os gastos e ceñíndonos ao crédito que temos nas nosas áreas”. “A xente está notando que as cousas melloran pouco a pouco nas nosas concellerías”, subraya González, que reivindica la gestión realizada, por ejemplo, a través de modificaciones de crédito entre las partidas de las áreas dirigidas por los nacionalistas “para seguir o noso programa electoral”.