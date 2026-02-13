La Diputación destina 12.000 euros a VTC para la restauración de ‘A Airexa’, la última dorna de su especie en Cambados

El diputado Javier Tourís comprobó el estado de la embarcación, que concluirá este año su renovación Gonzalo Salgado

Hace un tiempo que la Asociación de Vela Tradicional Cambados (VTC) persigue el objetivo de dar una segunda vida a ‘A Airexa’, que tiene la particularidad de ser la última dorna de tope en activo de las que se construyeron y dedicaron a la pesca contando con la vela como único medio de propulsión, en Cambados. Un objetivo —iniciado ya en 2023— que dará sus frutos este mismo año a través de una ayuda de unos 11.900 euros de la Diputación de Pontevedra para la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo-fluvial de la provincial. Un programa que se aprobará mañana en junta de gobierno y que repartirá cerca de 90.000 euros entre una docena de colectivos.

La embarcación —de 7,20 metros de eslora y que data de los años 40 del pasado siglo— estuvo durante años en situación de abandono, hasta que fue rescatada por Tito Silva, considerado por muchos como el padre de la navegación tradicional en la capital del albariño, que la dedicó a un uso recreativo en el marco de una nueva conciencia a favor de la navegación tradicional y la conservación de este tipo de embarcaciones, participando en eventos como el I Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, celebrado en Ribeira en el año 1993.

A partir de la segunda mitad de la década de los 90, Fernando Pombo —tesorero de la asociación— se convirtió en su nuevo armador por herencia familiar y durante cerca de tres décadas navegó con ‘A Airexa’ en numerosas regatas para acabar donándola a Vela Tradicional de Cambados en febrero de 2024, para ser objeto de un proceso integral de restauración —iniciado ya en 2023— para su uso como escuela de vela tradicional.

Un largo y costoso proceso para el que la asociación se ha valido de diferentes actividades y líneas de ayudas para recaudar fondos. Una de ellas, la celebración —con la colaboración del Concello de Cambados— de la Festa Mariñeira en el barrio de San Tomé, pero también a través de las líneas específicas de subvenciones de la Diputación de Pontevedra para el mantenimiento y preservación del patrimonio náutico de la provincia.

Cabe señalar que esta última fase consistirá en completar el cierre del casco y elementos del interior del barco y contará con una vela cangreja. El proceso se remonta a 2023, con la elaboración de los planos, que permiten la conservación de las formas originales de la embarcación para las generaciones futuras. Unos trabajos que se llevaron a cabo con una ayuda del Concello.

En esta primera fase se abordó también la restauración integral del casco, que estaba muy dañado y la retirada y la construcción de las cuadernas y otros elementos estructurales. Una actuación que se llevó a cabo en los Astilleros de Garrido y a través de una subvención de la Diputación.

El siguiente paso, también terminado, consistió en el forro exterior, con la retirada de las tablas dañadas, entre otras cuestiones como los mamparos o la distribución de la cubierta.

Subvenciones provinciales

Así pues, solo falta una última fase que se llevará a cabo con esta línea de ayudas, que permitirá financiar actuaciones de restauración, rehabilitación y mantenimiento de embarcaciones tradicionales, así como la adquisición del equipamiento, con el objetivo de preservar un patrimonio que forma parte de la identidad de la provincia.

Así pues, el diputado Javier Tourís visitó a la Asociación de Vela Tradicional Cambados, para comprobar el estado de esta embarcación y destacó esta línea de ayudas como “un apoio ao labor imprescindible das asociacións que manteñen vivo o noso legado marítimo. Estamos a falar de identidade, de cultura e tamén de dinamización social e económica vencellada ao mar” y, en el caso de la dorna cambadesa, recalcó también su componente turístico como “un escaparate do que é Rías Baixas”.