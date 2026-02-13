Cambados llevará una treintena de talleres sobre educación afectivo-sexual y menstrual a los centros educativos

Una de las charlas llevadas a cabo el pasado año en el Magariños Cedida

La Concejalía de Igualdade pondrá en marcha un nuevo programa de obradoiros formativos en los centros educativos poniendo el foco en la educación afectivo-sexual y la salud menstrual del alumnado, en colaboración con la OBG Cromosomos X.

Se trata de un programa con el que igualdade viene trabajando unos años con el objetivo de ofrecer herramientas pedagógicas adaptadas a las distintas etapas educativas para promover una vivencia saludable, informada y libre de estigmas de la sexualidad y de la menstruación, según explicó el departamento dirigido por la nacionalista Mar Pérez.

Así pues, se desarrollarán más de una treintena de sesiones formativas en el CEIP San Tomé, CEIP Enrique Barreiro, CEP Antonio Magariños Pastoriza, IES Francisco Asorey e IES Ramón Cabanillas.

Temas a tratar

En cuanto a las cuestiones de fondo que se abordarán en los diferentes talleres programados, se tratará de desmontar tabúes sobre la sexualidad y la menstruación; se ofrecerá conocimiento sobre el ciclo hormonal y menstrual y su relación con las emociones; se informará sobre los distintos dispositivos de salud menstrual, incluyendo alternativas sostenibles; la comprensión de la sexualidad desde una perspectiva integral y respetuosa; y un análisis crítico de los roles y estereotipos de género presentes en la sociedad y en los medios.

Las sesiones se desarrollarán mediante metodologías participativas y dinámicas, “xerando espazos seguros onde o alumnado pode expresar dúbidas, compartir reflexións e adquirir coñecementos fundamentais para o seu desenvolvemento persoal e relacional”, explicó Pérez.

“Unha ferramenta esencial”

En este sentido, la concejala subrayó que “a educación sexual é unha ferramenta esencial para a prevención das violencias, a promoción do bo trato e a construción de relacións máis igualitarias. Apostar por este tipo de formacións nos centros educativos supón investir en saúde, benestar emocional e igualdade real desde idades temperás”, recalcó.

Así pues, con el objetivo de suplir la falta de este tipo de contenidos en la educación, el Concello colaborará, a través de un contrato de unos 2.800 euros, con la ONG Cromosomas X, “fortalecendo políticas públicas que sitúan a igualdade, a saúde e a educación no centro da acción municipal, ofrecendo recursos accesibles e de calidade á comunidade educativa, un dos compromisos adquiridos no programa de goberno” del BNG de Cambados, concluyó Pérez.