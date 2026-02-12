Cambados trató más de 161.000 kilos de residuos orgánicos a través del compostaje a lo largo de 2025

El alcalde, Samuel Lago, durante una charla sobre compostaje Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados tiene claro desde hace años su apuesta por el método del compostaje como el más eficiente y económico de cara a la gestión de los residuos orgánicos en el municipio. Una cuestión que gana importancia año tras año, no solo de cara a su eficiencia medioambiental, sino también para reducir el canon de Sogama, que supone un importante impacto a las arcas municipales. Así, en la actualidad, el municipio cuenta con una importante red de composteros comunitarios e individuales, que el pasado año trataron 161.481 kilos de residuos orgánicos —evitando que acabasen en la bolsa convencional de basura—, que dieron como resultado la generación de unas 79 toneladas de abono natural.

Una apuesta por un método que año a año va ganando más implantación, especialmente fuera del casco urbano, donde en diciembre de 2025 se ha iniciado la implantación del contenedor marrón con un plan piloto, que aunque se ha puesto en marcha de forma tímida cuenta con ganar usuarios con una próxima campaña informativa.

Así pues, 990 casas en cambados cuentan con un compostero individual. Una cifra importante al suponer alrededor de un 30% del total, cubriendo gran parte de la población. Además, son ya once los centros comunitarios, tras sumar dos a la lista durante el pasado año, a través de una ayuda concedida a la Mancomunidade do Salnés. Estos dos —ubicados en la Avenida de Vilariño, a la altura del CEIP Antonio Magariños, y en la Rúa Ribeiriño, en el aparcamiento del Eroski— se unieron así a los ya instalados en la Rúa Pombal, frente al antiguo centro social de A Merced, en Ribeira de Fefiñáns, en Fonte de Fefiñáns, en la Rúa Beleco, en la Praza de Abastos, en la Rúa San Roque, en la Alameda de San Tomé y junto al centro de día.

Reciclaje de otros residuos

En cuanto al tratamiento de otros residuos, el municipio generó a lo largo de 2025 un total de 5.754.760 kilos de desechos. Así, logró reciclar 281.840 kilos de envases y 201.608 kilos de papel y cartón, a los que se pudo dar una segunda vida, según los datos oficiales de la empresa encargada de la gestión de los residuos, Valoriza. A ellos hay que sumar el reciclaje de vidrio, que en este caso lo gestiona a nivel estatal Ecovidrio.

Con respecto a los residuos orgánicos, se recogieron 45.100 kilos procedentes de la hostelería. Cabe señalar que este número pretende incrementarse en los próximos años gracias al contenedor marrón, que tratará de ganar fuerza su uso en el casco urbano en 2026 tras la instalación de una decena de contenedores.

Por último, se recogieron 84.140 kilos de voluminosos y, como alertó el Concello a finales del pasado año, tras ser abandonados sin su correspondiente aviso a la empresa.

En su reparto por meses, agosto, con 598.260 kilos de residuos generados, encabeza la lista, seguido por julio con 530.000 kilos, tanto por la llegada de turistas como por la celebración de la Festa do Albariño.