Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados trató más de 161.000 kilos de residuos orgánicos a través del compostaje a lo largo de 2025

En total, se recicló cerca de media tonelada de envases y papel y cartón y se recogieron 84.140 kilos de voluminosos

A. Louro
12/02/2026 00:45
El alcalde, Samuel Lago, durante una charla sobre compostaje
El alcalde, Samuel Lago, durante una charla sobre compostaje
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Cambados tiene claro desde hace años su apuesta por el método del compostaje como el más eficiente y económico de cara a la gestión de los residuos orgánicos en el municipio. Una cuestión que gana importancia año tras año, no solo de cara a su eficiencia medioambiental, sino también para reducir el canon de Sogama, que supone un importante impacto a las arcas municipales. Así, en la actualidad, el municipio cuenta con una importante red de composteros comunitarios e individuales, que el pasado año trataron 161.481 kilos de residuos orgánicos —evitando que acabasen en la bolsa convencional de basura—, que dieron como resultado la generación de unas 79 toneladas de abono natural.

Una apuesta por un método que año a año va ganando más implantación, especialmente fuera del casco urbano, donde en diciembre de 2025 se ha iniciado la implantación del contenedor marrón con un plan piloto, que aunque se ha puesto en marcha de forma tímida cuenta con ganar usuarios con una próxima campaña informativa.

Así pues, 990 casas en cambados cuentan con un compostero individual. Una cifra importante al suponer alrededor de un 30% del total, cubriendo gran parte de la población. Además, son ya once los centros comunitarios, tras sumar dos a la lista durante el pasado año, a través de una ayuda concedida a la Mancomunidade do Salnés. Estos dos —ubicados en la Avenida de Vilariño, a la altura del CEIP Antonio Magariños, y en la Rúa Ribeiriño, en el aparcamiento del Eroski— se unieron así a los ya instalados en la Rúa Pombal, frente al antiguo centro social de A Merced, en Ribeira de Fefiñáns, en Fonte de Fefiñáns, en la Rúa Beleco, en la Praza de Abastos, en la Rúa San Roque, en la Alameda de San Tomé y junto al centro de día.

Reciclaje de otros residuos

En cuanto al tratamiento de otros residuos, el municipio generó a lo largo de 2025 un total de 5.754.760 kilos de desechos. Así, logró reciclar 281.840 kilos de envases y 201.608 kilos de papel y cartón, a los que se pudo dar una segunda vida, según los datos oficiales de la empresa encargada de la gestión de los residuos, Valoriza. A ellos hay que sumar el reciclaje de vidrio, que en este caso lo gestiona a nivel estatal Ecovidrio.

Con respecto a los residuos orgánicos, se recogieron 45.100 kilos procedentes de la hostelería. Cabe señalar que este número pretende incrementarse en los próximos años gracias al contenedor marrón, que tratará de ganar fuerza su uso en el casco urbano en 2026 tras la instalación de una decena de contenedores.

Por último, se recogieron 84.140 kilos de voluminosos y, como alertó el Concello a finales del pasado año, tras ser abandonados sin su correspondiente aviso a la empresa.

En su reparto por meses, agosto, con 598.260 kilos de residuos generados, encabeza la lista, seguido por julio con 530.000 kilos, tanto por la llegada de turistas como por la celebración de la Festa do Albariño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Trabajos de mantenimiento en este terreno de juego, en imagen de archivo

Vilanova licita la renovación del césped sintético del campo de fútbol del Chispa, por unos 178.000 euros
Beni Yáñez
Imagen del cristal de una de la ventanilla de un coche que el ladrón rompió cuando estaba guardado en el garaje comunitario de un edificio de viviendas en el lugar ribeirense de Fafián

La Policía Nacional detiene nuevamente a un sospechoso por la oleada de robos en coches guardados en garajes de Ribeira
D. A.
Visita de los diputados populares a la N-640, a su paso por Cuntis

El PP exigirá mejoras urgentes para la N-640 en Cuntis ante el Congreso de los Diputados
Fátima Pérez
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se levanta contra la propuesta estatal

Mar se reúne con las cofradías para defender la pesca de la anguila ante el plan del Miteco
Fátima Pérez