Cambados

Cambados acomete 40 metros de cierre nuevo para el CEIP de Castrelo

El Concello recrimina a la Consellería "falta de atención" tras permanecer este tramo "ano e medio caído"

A. Louro
12/02/2026 17:09
Nueva valla instalada en el perímetro del centro
Nueva valla instalada en el perímetro del centro
Cedida
El edil de Ensino, Liso González, anunció esta semana la finalización de la obras para sustituir unos 40 metros del maltrecho cierre perimetral del colegio de Castrelo, ante “a falta de atención” de la Consellería de Educación, según recriminó el nacionalista.

En esta línea, González lamentó que esta valle se había caído “fai ano e medio” a consecuencia de un temporal, suponiendo un riesgo para los alumnos y viandantes. Una situación, según señaló el concejal, que confirmaba que la vida útil del material ya había pasado, por lo que correspondía su sustitución al gobierno autonómico. Pese a ello, el Concello respondió a las demandas de la comunidad educativa y ejecutó el arreglo “pese aos recursos limitados dos que dispoñemos” tras realizar una inversión de unos 6.000 euros con un nuevo material que, además, reducirá los gastos de mantenimiento.

Una inversión, aseguró, que se suma a las realizadas en el pabellón y en los espacios infantiles y advirtió que se mantendrá vigilante ante la reforma anunciada por la Consellería de Educación para los baños de este centro, en muy mal estado, para que “non se quede nun lavado de cara” y que se adecuen a la “normativa”, que actualmente no cumplen.

