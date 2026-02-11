Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Una quincena de empresas optan a la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cambados

A. Louro
11/02/2026 20:25
Estado de la parcela, con las obras paralizadas desde hace año y medio
Mónica Ferreirós
La sociedad estatal Siepse avanza en el proceso de licitación para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cambados. En total, una quincena de empresas han presentado ofertas para conseguir el contrato que haga realidad una demanda histórica del Instituto Armado de O Salnés y del Concello de Cambados.

Un proyecto que, sin embargo, ha sufrido importantes contratiempos. De hecho, las obras para su construcción ya se iniciaron en 2022, pero tras numerosos problemas por la presencia de roca y de agua en diferentes puntos del subsuelo de la parcela situada en la Rúa Valle-Inclán, se paralizaron a finales de 2023 y, un año después, trascendió la urgencia de redactar un nuevo proyecto corrigiendo así los problemas de cimentación y que se trata de licitar ahora, con el objetivo de que el cuartel esté operativo a finales de 2027.

Así pues, de entre las ofertas presentadas en el proceso, la que obtuvo mayor puntuación fue Dragados SA, con una oferta económica de 8.744.549 euros (IVA incluido), lo que supone una rebaja importante con respecto al presupuesto base de licitación en más de millón y medio de euros. De hecho, las quince ofertas realizadas rebajan esta cuantía, siendo la más elevada 9.850.525 euros, con cerca de medio millón de euros menos que el presupuesto inicial de una obra que, de cumplirse los plazos previstos en las siguientes reuniones de la mesa de contrataciones, puede estar adjudicado en primavera de este año.

Contenido del proyecto

Cabe recordar que las obras cuentan con unos 18 meses de ejecución y contemplan una edificación de dos bloques independientes, de cuatro pisos, unidos por un semisótano. Ambos edificios se sitúan en paralelo al frente de la parcela, disponiendo el edificio institucional, que alojará todas aquellas dependencias y unidades operativas y logísticas que requiere la Guardia Civil, inmediato a la Rúa Valle Inclán, y las viviendas, que requieren un mayor grado de privacidad, en el interior de la parcela.

Este primer edificio institucional se estructurará de forma que en la planta baja se situarán todas aquellas dependencias que cuentan con un servicio de atención al público, como son la oficina de diligencias con su sala de espera individual, las oficinas de intervención de armas con acceso privado hacia su propio almacén, los aseos públicos, el área de atención ciudadana y la Emume (atención a mujeres y menores); además de otras salas para uso del personal propio. De esta forma, en las otras plantas superiores se establecerán otras dependencias del Instituto Armado.

