El periodo medio de pago a proveedores se disparó en un 600% en Cambados y alcanzó los 90 días a finales de 2025

La Corporación reunida en una sesión plenaria Mónica Ferreirós

Cambados dio cuenta en el pasado Pleno de enero de la situación con el periodo medio de pago a proveedores, que cerró el 2025 en un máximo de 90,83 días, superando ampliamente el límite legal, fijado por la administración general en los treinta días. Situación que refleja la vulnerable posición en la que se encuentran las arcas municipales, en un concello que, sin embargo, se mantiene como uno de los de menor presión fiscal del entorno.

Así pues, la evolución en el pasado año de 2025 arrojó un saldo negativo en el cumplimiento con los proveedores, de forma que el periodo medio de pago subió en más de un 601%, al pasar de los 12,95 días en los que se encontraba en el primer trimestre del año a los 90,83 días. Un aumento preocupante que se volvió incluso más acelerado en el último trimestre de 2025, ya que en septiembre esta estadística se situaba solamente en 57,61 días.

Unos impagos y facturas pendientes que el gobierno local subsanó, en parte, a inicios de este año tras regularizar el pago de más de 350.000 euros mediante una transferencia de crédito entre partidas, financiada con remanente de otras partidas presupuestarias que no fueron ejecutadas en su totalidad en 2025. En este caso, se trataba de facturas pendientes, en su mayoría, pertenecientes al área de obras y servicios y que incluían el suministro de gasóleo de los coches de la Policía Local y al resto de la flota de vehículos del municipio, reparación de maquinaria y coches, ferretería, mantenimiento o alumbrado.

Con este movimiento, el Concello cambadés avanzó para normalizar la situación con los proveedores, en la mayoría de ellos autónomos y pymes locales, garantizar la seguridad jurídica de la gestión económica y avanzar cara una mayor estabilidad de las cuentas municipales y tratar de poner coto a la problemática surgida el pasado año con respecto al retraso en el pago de facturas.

Situación provocada, en parte, por el plan de ajuste financiero económico que desde el año pasado fiscaliza los movimientos del Concello, con el fin de garantizar de cara a mantener la equidad entre gastos e ingresos y, con ello, la estabilidad presupuestaria. Así pues, la situación a finales de año se agravó en algunas concejalías que ya habían agotado sus partidas presupuestarias y no podían cargas más facturas, debido a la vigencia de este plan, lo que engrosó considerablemente el periodo medio de pago a proveedores, disparándose muy por encima del umbral legal.

Presupuesto de 2026

Lo cierto es que el gobierno de coalición trabaja ya en encontrar un acuerdo para aprobar el presupuestos de 2026, que ascenderá a 11,6 millones, pero que recogerá importantes recortes en las áreas, debido a un importante aumento en los gastos, principalmente los impropios, como el SAF o el canon de Sogama. Así pues, el presupuesto se presenta como una herramienta crucial para recuperar la normalidad en las arcas.