Cambados

Cambados pone el foco en las personas cuidadoras para aliviar su sobrecarga física y mental

Servizos Sociais, junto a Afasal, realizará también un taller de estimulación cognitiva para mayores de 65 años

A. Louro
11/02/2026 20:50
Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados
Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados
La Concellería de Servicios Socias pondrá en marcha a partir del próximo mes de marzo dos talleres de la mano de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de O Salnés (Afasal) sobre la estimulación colectiva y el autoayuda para cuidadores de personas en situación de dependencia. Estos obradoiros se pondrán en marcha a partir de marzo y se prolongarán hasta noviembre de forma periódica, con un parón durante los meses estivales.

Así pues, según explicó la concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, en el primero de los talleres, sobre estimulación cognitiva a personas mayores de 65 años, estará dirigido a trabajar diferentes ejercicios destinados a mejorar el rendimiento de la memoria, así como habilidades de cálculo, atención y lenguaje, el autoconocimiento de la conciencia corporal —por ejemplo, para la prevención de caídas— o técnicas de relajación, entre otras, con el objetivo de ganar en autonomía y mantener una vida activa y saludable.

Además, el objetivo es que se traten además actividades de cohesión dentro del grupo, formando así lazos entre la comunidad. El obradoiro será periódico y se desarrollará todos los miércoles durante el periodo señalado anteriormente y cuya participación estará abierta al vecindario desde el departamento de Servizos Sociais una vez se inicie el plazo.

Por otro lado, también a través de Afasal, se formará un grupo de autoayuda dirigido a cuidadores de personas en situación de dependencia. En este caso será cada dos semanas y pone el foco en cuidadores no profesionales, que cuentan con una importante sobrecarga física y mental, con el objetivo de fomentar su autocuidado y prevenir situaciones de aislamiento, ofreciendo refuerzo emocional. De igual forma se prolongará hasta el próximo mes de noviembre, según explicó la edil.

