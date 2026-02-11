Mi cuenta

Cambados

Cambados anima a “subirse ó tren da Intelixencia Artificial” con un taller práctico en marzo

A. Louro
11/02/2026 16:28
El Concello de Cambados presentó ayer la puesta en marcha del programa ‘Destrezas Dixitais: Subindo ó tren da Intelixencia Artificial’. Se trata así de una formación práctica destinada a personas de 18 a 65 años que quieran mejorar sus competencias digitales y descubrir el potencial de la inteligencia artificial en el día a día.

Estas sesiones formativas se desarrollarán del 9 al 23 de marzo, desde el Salón José Peña, en la primera planta, con un horario de 10 a 13:45 horas. El plazo de inscripciones ya está abierto y puede realizarse a través del cumplimentado de un formulario disponible a través de las redes sociales del Concello o en el correo ola@julianbravo.gal.

En cuanto a las temáticas que se tratarán en las diferentes sesiones, desde la administración local señalan que los participantes podrán aprender sobre “Intelixencia Artificial como aliada no teu traballo e na vida cotía”, “Prompting: unha nova linguaxe”, “Búsqueda de emprego coa IA”, “Creación de contido con menos esforzo” y “Seguridade dixital e benestar dos nenos”.

