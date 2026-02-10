O Areeiro prevé una primavera complicada por la aparición de patógenos en las plantaciones

Plantaciones inundadas tras el desborde del río Umia Mónica Ferreirós

La Diputación de Pontevedra, a través de un nuevo aviso fitosanitario de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, que advierte de que las condiciones meteorológicas registradas desde el pasado otoño —con abundantes lluvias y pocos días fríos— hacen prever una primavera complicada desde el punto del visto fitosanitario, con mayor riesgo de aparición de determinados patógenos y plagas.

Según señaló O Areeiro en su informe, la meteorología desfavorable impidió o dificultó la realización en condiciones óptimas de intervenciones propias de la época, como las podas —actualmente en marcha en los viñedos de O Salnés—, las correcciones para mejorar las propiedades del suelo o las siembras tempranas. Con el cambio de tiempo que se espera para la segunda quincena de este mes muchos suelos no estarán preparados de inmediato para el trabajo agrícola, según señala este informe, tanto por la presencia de agua como por la necesidad de recuperar el estado físico acomodado del suelo.

Así, la Diputación de Ponevedra recomienda aplicar tratamientos fitosanitarios cuando las condiciones lo permitan para evitar la aparición de ciertos patógenos en cultivos como los del kiwi u otros frutos, como cítricos o aguacates o en especies leñosas, entre otras.