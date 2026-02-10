La previsión de lluvias obliga a reprogramar los actos del Entroido cambadés

La Asociación Volandeira ganó el primer premio del concurso de carrozas y maquetas en la pasada edición Gonzalo Salgado

El Entroido cambadés se hará esperar un poco más de los previsto. Y es que la previsión de lluvias obligará a atrasar algunos de los actos programados para este fin de semana. La excepción será la jornada del sábado, cuando la llegada de un anticiclón prevé ofrecer un pequeño respiro. Así, se mantendrá en la programación el festival infantil, que se desarrollará en el Salón Peña, de cinco a ocho de la tarde con hinchables, música y juegos.

Se conservará también en la programación, al celebrarse bajo cubierto, las jornadas del lunes y del martes, cuando está previsto que se inicien los certámenes de disfraces, que este año repartirán en sus diferentes modalidades unos 10.000 euros en premios, en colaboración con Cambados Zona Centro. Así pues, el 16 tendrá lugar, a partir de las cinco, el baile y concurso de disfraces infantil, en el Salón Peña y, a partir de las siete, el juvenil y adulto. En este último, se repartirán 125 euros al mejor disfraz individual (tanto en adultos como en juvenil), 175 euros en parejas y 225 en grupos.

La jornada del martes dará paso al concurso de comparsas, que se celebrará en el Auditorio, a partir de las seis, y que contará con tres premios de 600, 450 y 300 euros. Además, todas las participantes recibirán una gratificación de 200 euros. Por último, a las siete habrá baile de Martes de Entroido para adultos en Peña.

Los hinchables gratuitos en Torrado —que estaba previsto que se iniciaran este mismo viernes— se trasladarán también a la próxima semana, de jueves 19 a domingo 22, cuando se espera que remitan las lluvias. Precisamente al sábado 21 se reubicará el desfile de carrozas y maquetas, que tendrá lugar desde San Tomé hasta Fefiñáns, a las 17 horas. Los premios serán de 700, 600 y 500 euros para los tres primeros clasificados, con gratificaciones por participar.

También se trasladará el Enterro da Sardiña, que tendrá lugar el domingo 22, en la playa de San Tomé, a las seis y media, y en el que se quemará el controvertido reglamento europeo de pesca.

El colofón —aunque inicialmente sería el encargado de la inauguración— será el concurso ‘A túa cara sóame’, una parodia del programa televisivo, que se celebrará el sábado 28, en Alfredo Brañas, a las diez.

Programa del Entroido cambadés Cedida