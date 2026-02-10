Cambados concurrirá a una ayuda estatal para convertir San Sadurniño en un museo al aire libre

Las prospecciones se llevaron a cabo en 2023 y los resultados se presentaron un año después Gonzalo Salgado

La Concellería de Patrimonio, que dirige Liso González, se ha propuesto el reto de musealizar la isla de San Sadurniño y su puesta en valor como enclave arqueológico tras los resultados de las prospecciones realizadas por el CSIC, que revelaron en 2024 que el islote estuvo habitado desde la época castrexa. Así, la intención del Concello pasa por concurrir a las subvenciones del 2% Cultural convocadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español y poder llevar a cabo este proyecto.

Según explica el edil nacionalista, esta actuación supondría una nueva intervención arqueológica para delimitar por completo la zona donde se hallaría capilla y otras edificaciones, como el supuesto hospital, y qué restos son susceptibles de su posterior exposición, con el objetivo de seguir la intención de la Concellería de Patrimonio de “crear un museo ao aire libre”, una vez los restos se hayan consolidado y puesto en valor.

Así pues, con ello en mente, el Concello contrató los servicios de una empresa especializada para la redacción de un proyecto arqueológico de prospección, consolidación y puesta en valor del yacimiento del islote de San Sadurniño y ya cuenta con un borrador, que estima la inversión en unos 99.000 euros.

Fondos, así, que tratará de conseguir a través de la línea de ayudas habilitada por el Ministerio de Vivienda y Argenda Urbana, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 18 de febrero, por lo que el Concello ultima ya los documentos para su participación.

Resultado de la prospección

Cabe recordar que el propio edil ya avanzó su intención de musealizar los restos arqueológicos de San Sadurniño ante los hallazgos de las prospecciones realizadas por el CSIC que, a través de tecnologías no invasivas, han podido “radiografiar” el subsuelo, confirmando la teoría de que la isla estuvo habitada en la época castrexa.

Esta radiografía, que pretende ahora ampliarse con nuevas prospecciones, permite ver también la planta de una gran construcción rectangular en el centro del islote y con una orientación diferente al resto de las detectadas, que presuntamente sería la capilla, cuyas dimensiones ya se conocen. No obstante, en la antigua “Vila Vella” se concentrarían otro tipo de construcciones de menor tamaño en zonas más al norte y al sur de la supuesta capilla, lo que confirma que el poblamiento de la isla era más denso de lo que se pude suponer hoy en día, pues también se ven estructuras murarias en la línea de costa y hay que tener en cuenta que el mar ha comido terreno.

En cuanto a la emblemática torre, el planteamiento que más peso sigue teniendo es que fue construida entre 1490 y 1529 y que era, en realidad, el habitual punto de referencia que los señores de los últimos siglos de la Edad Media acostumbraban construir en sus jurisdicciones, y para nada un sistema defensivo contra invasiones bárbaras, como se creía inicialmente.

Así las cosas, los resultados de estas prospecciones señalaron que las fechas coinciden con la construcción de la capilla y la fundación de la villa, de tal manera que a finales del siglo XVI habría un conjunto compuesto por estas dos edificaciones más una pequeña muralla, algunas casas y quizás una calzada que lo unía con el continente –el puente es de los años 90– , donde ya empezaba a aflorar el barrio de San Tomé; la “Vila Nova” en aquel momento.