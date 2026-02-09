Cambados se une al proyecto europeo ‘Salvemos nuestras tumbas’ para preservar la memoria de los cementerios

Imagen de archivo del cementerio de Santa Mariña Mónica Ferreirós

Cada año, se calcula que cerca de 200.000 tumbas desaparecen en los cementerios europeos por abandono o falta de mantenimiento y detrás de cada una hay una historia que la plataforma de genealogía Geneanet trata de recuperar con el proyecto ‘Salvemos nuestras tumbas’, que trata de preservar digitalmente los cementerios y sepulturas.

Así pues, esta iniciativa se vale de la colaboración ciudadana, a través de la aplicación Geneagraves, donde los voluntarios suben fotografías de las lápidas, placas o monumentos para evitar la pérdida de memoria familiar e histórica. Un trabajo de voluntariado que ha permitido extender esta iniciativa también en O Salnés, incorporándose recientemente los cementerios de Fefiñáns y de Santa Mariña do Dozo, en Cambados.

En este último camposanto, que recientemente recibió el título turístico de Lugar Mágico de España, acumula ya 695 fotografías de las lápidas en la plataforma, pese a ser una de las últimas incorporaciones. También participan en este proyecto cementerios como el de Vilanova de Arousa, Ribeira y Rianxo.

Lo cierto es que este proyecto de carácter europeo, pero que se ha abierto ya a otros países como Estados Unidos a través de la colaboración ciudadana, acumula ya más de siete millones de tumbas ya disponibles en su plataforma. Todas las imágenes y datos quedan integrados en la base global de Geneanet, accesible de forma libre y gratuita, permitiendo a cualquier persona localizar la tumba de un familiar o consultar la historia funeraria de su localidad. Además, en el caso de España, según recogía recientemente la agencia de noticias Europa Press, desde el inicio del proyecto, mñas de medio millar de voluntarios han contribuido a esta labor de conservación utilizando la citada aplicación.

A nivel global, esta acción patrimonial contó con la ayuda de unos 32.000 voluntarios en más de un centenar de países. Con más de 5 millones de miembros registrados, 2 millones de árboles genealógicos creados y más de 9.000 millones de personas referenciadas, Geneanet es la mayor base de datos genealógica colaborativa de Europa.

Cambados —al igual que Vilanova, Ribeira y Rianxo— se unen así a este proyecto con el objetivo de garantizar la continuidad de su patrimonio funerario.