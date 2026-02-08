La directiva de Aires Novos busca relevo y se despedirá este 2026 con Panorama y París de Noia en las patronales

Integrantes de Aires Novos, promotores de la recuperación de las fiestas en Castrelo Cedida

La asociación Aires Novos celebró ayer su asamblea anual con los vecinos, en la que dio cuenta de la programación para este año 2026, que se iniciará con el ya tradicional Cocido de Entroido —el próximo sábado 14— y tendrá su culmen con las fiestas patronales, que contarán con orquestas de la talla de París de Noia, Panorama o Los Players. Un año repleto de actividades y que puede suponer el broche final para la actual directiva, que busca dar paso a una nueva comisión “para que os aires sigan sendo novos”.

Por ello, el objetivo de la directiva es despedir su “mandato” de cuatro años al frente de la comisión de fiestas por todo lo alto, con el culmen, como es habitual, en sus fiestas patronales, en honor a Santa Cruz y San Antón, que tendrán cinco días de duración. Empezarán el 30 de abril con una nueva edición del Adro Fest, que contará con André Melón, Paco Vulkano, Rokiño y JJ Compota. Le segurián en el programa de las fiestas América de Vugo y La Banda de Ayer (1 de mayo); Los Players y Capitol (día 2); Banda de Música de Castrelo y París de Noia (día 3) y Panorama (día 4), que cerrará los festejos con una gran tirada de fuegos de artificio.

Tampoco faltarán las celebraciones por San Xoán (23 de junio), con churrascada, hogueras y sesiones DJ; San Cristóbal (4 de julio), con la actuación del Dúo Prisma, charanga Encerellados y Festicultores y la sardinada gratuita; y San Ramón (5 y 6 de septiembre), con una verbena amenizada por Assia y Ardores de Lalín. El broche será, coo de costumbre, con la IV Mostra dos Viños do Mar, que tendrá lugar del 9 al 11 de octubre y que convierte a la parroquia en referente de enoturismo a nivel gallego.

A un segundo plano

La actual directiva dará así un paso atrás en 2027, según sus planes, para “axudar, asesorar e colaborar dende un segundo plano” a los vecinos que decidan coger las riendas de una de las asociaciones más activas del concello. Así, desde la directiva, encabezada por Nicolás Meaño, recuerda “a primeira reunión na adega da miña avoa cando empezabamos desde cero, estábamos cheos de medo. Non tiñamos nin idea, nin un céntimo... había que contratar orquestras e non sabiamos se íamos ser capaces de sacalo adiante”. Pese a esas inseguridad y el respaldo de Antonio Falcón (Espectáculos Toño) sacaron adelante el cartel de las patronales de 2023 y “dende ese primerlanzamento todo foi virse arriba, algo que se cons gue traballando moito, para conseguir alcanzar os obxectivos cada ano”.

Un esfuerzo que colocó a Castrelo como referente en actividad cultural y lúdica y al que pondrán el broche este año con una intensa programación festiva durante todo el 2026.