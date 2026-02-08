Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La Cultural de Cambados se llena de ambiente en la cuarta edición de su Comida de Confraternidade

A. Louro
08/02/2026 20:26
El Salón se llenó de público en su cuarta edición
El Salón se llenó de público en su cuarta edición
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Salón de la Cultural acogió hoy la cuarta edición de la comida de confraternidad de la Asociación Cultural y Deportiva de Cambados. Una jornada de reencuentros, buen ambiente y buena comida, con el cocido como gran protagonista.

Una oportunidad perfecta para escapar del mal tiempo reinante durante las últimas jornadas y pasar una tarde amena en la que tampoco faltó la música. El dúo arousano Los Dinámicos animó la jornada, alargando la sobremesa hasta entrada la tarde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Concejales de Esquerda Unida de O Grove durante un Pleno

Esquerda Unida insiste en la necesidad de pintar un paso de peatones en Terra de Porto
C. Hierro
Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo

El PSOE critica al gobierno local por anunciar “promesas y obras sin calendario ni garantía”
C. Hierro
La afición del Arosa desplazada a Lugo, con la Escuadra Arlequinada al frente

Gonza: "A cada campo al que vamos parece que jugamos en casa"
Gonzalo Sánchez
Remeseiro celebra el gran gol de falta que marcó en Lugo

El Arosa prorroga en Lugo su racha triunfal con otro gol en la prolongación
Gonzalo Sánchez