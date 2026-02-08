La Cultural de Cambados se llena de ambiente en la cuarta edición de su Comida de Confraternidade

El Salón se llenó de público en su cuarta edición Mónica Ferreirós

El Salón de la Cultural acogió hoy la cuarta edición de la comida de confraternidad de la Asociación Cultural y Deportiva de Cambados. Una jornada de reencuentros, buen ambiente y buena comida, con el cocido como gran protagonista.

Una oportunidad perfecta para escapar del mal tiempo reinante durante las últimas jornadas y pasar una tarde amena en la que tampoco faltó la música. El dúo arousano Los Dinámicos animó la jornada, alargando la sobremesa hasta entrada la tarde.